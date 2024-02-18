Украинских предпринимателей больше волнуют протесты на границе, чем коррупция — исследование
Более 20% украинских предприятий надеются, что власти смогут решить проблему с блокированием западных границ. В рамках исследования были опрошены 552 предприятия, большинство из которых промышленные, в 21 регионе Украины.
Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса промышленных предприятий (#NRES) Института политических исследований и политических консультаций (ИЭИ).
В ходе опроса в январе, кроме стандартных вопросов о бизнес-климате в Украине, впервые у предпринимателей поинтересовались влиянием протестов на границе на их бизнес.
Для 20,7% опрошенных украинских предприятий среди ожидаемых изменений, необходимых для улучшения бизнес-климата в Украине, — снятие блокады западных границ.
Вопрос разблокирования границ предприниматели считают более значимым, чем коррупция и страхование военных рисков бизнеса (по 17% респондентов), бронирование работников от мобилизации (15% респондентов) или решение вопросов с блокированием налоговых накладных (6% респондентов).
Впрочем, ожидание разблокирования границ для бизнеса менее значимо, чем ожидание завершения войны (87% респондентов), снижения налогов (44% респондентов), упрощения законодательных требований для бизнеса (32% респондентов), деоккупации территорий Украины (30% респондентов) и доступного кредитования (25% респондентов).
Отмечается, что процент предприятий, сообщающих о сокращении экспорта, вырос с 20% в декабре до 34% в январе. В то же время доля предприятий, сообщающих о росте экспорта, снизилась с 31% в декабре до 19% в январе.
«В конце года вопрос блокирования западных границ довольно сильно волновал украинцев, так как создавал проблемы не только для бизнеса, но и для обычных граждан. Как мы можем увидеть по событиям последних дней, эта проблема довольно актуальна и сейчас», — говорит Евгений Ангел, старший научный сотрудник ИЭИ.
Долгосрочные ожидания бизнеса улучшаются, а неопределенность уменьшается, однако возобновление бизнес-активности «здесь и сейчас» стагнирует на фоне беспокойства компаний по поводу безопасности, нехватки работников и проблем со спросом.
В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года ухудшился Индекс возобновления деловой активности. Доля предприятий, которые сообщили, что их деловая активность улучшилась, чем в прошлом году, снизилась с 64% в декабре до 56% в январе.
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«Стагнация возобновления бизнеса происходит на фоне беспокойств относительно безопасности, нехватки работников и проблем со спросом. Впрочем, снижение индекса возобновления деловой активности произошло за счет уменьшения доли тех, у кого „все хорошо“, а не роста количества предприятий, у которых все плохо. Это уже радует», — объясняет Оксана Кузякив, исполнительный директор ИЭИ.
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