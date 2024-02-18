Украинских предпринимателей больше волнуют протесты на границе, чем коррупция — исследование Сегодня 10:16 — Фондовый рынок

Украинских предпринимателей больше волнуют протесты на границе, чем коррупция — исследование, Фото: 24tv.ua

Более 20% украинских предприятий надеются, что власти смогут решить проблему с блокированием западных границ. В рамках исследования были опрошены 552 предприятия, большинство из которых промышленные, в 21 регионе Украины.

Об этом свидетельствуют результаты ежемесячного опроса промышленных предприятий (#NRES) Института политических исследований и политических консультаций (ИЭИ).

Читайте также Польские протестующие заблокировали уже шестой пункт пропуска на границе с Украиной

В ходе опроса в январе, кроме стандартных вопросов о бизнес-климате в Украине, впервые у предпринимателей поинтересовались влиянием протестов на границе на их бизнес.

Для 20,7% опрошенных украинских предприятий среди ожидаемых изменений, необходимых для улучшения бизнес-климата в Украине, — снятие блокады западных границ.

Вопрос разблокирования границ предприниматели считают более значимым, чем коррупция и страхование военных рисков бизнеса (по 17% респондентов), бронирование работников от мобилизации (15% респондентов) или решение вопросов с блокированием налоговых накладных (6% респондентов).

Впрочем, ожидание разблокирования границ для бизнеса менее значимо, чем ожидание завершения войны (87% респондентов), снижения налогов (44% респондентов), упрощения законодательных требований для бизнеса (32% респондентов), деоккупации территорий Украины (30% респондентов) и доступного кредитования (25% респондентов).

Инфографика: Институт политических исследований и политических консультаций (ИЭИ)

Отмечается, что процент предприятий, сообщающих о сокращении экспорта, вырос с 20% в декабре до 34% в январе. В то же время доля предприятий, сообщающих о росте экспорта, снизилась с 31% в декабре до 19% в январе.

«В конце года вопрос блокирования западных границ довольно сильно волновал украинцев, так как создавал проблемы не только для бизнеса, но и для обычных граждан. Как мы можем увидеть по событиям последних дней, эта проблема довольно актуальна и сейчас», — говорит Евгений Ангел, старший научный сотрудник ИЭИ.

Долгосрочные ожидания бизнеса улучшаются, а неопределенность уменьшается, однако возобновление бизнес-активности «здесь и сейчас» стагнирует на фоне беспокойства компаний по поводу безопасности, нехватки работников и проблем со спросом.

В январе 2024 года по сравнению с декабрем 2023 года ухудшился Индекс возобновления деловой активности. Доля предприятий, которые сообщили, что их деловая активность улучшилась, чем в прошлом году, снизилась с 64% в декабре до 56% в январе.

«Стагнация возобновления бизнеса происходит на фоне беспокойств относительно безопасности, нехватки работников и проблем со спросом. Впрочем, снижение индекса возобновления деловой активности произошло за счет уменьшения доли тех, у кого „все хорошо“, а не роста количества предприятий, у которых все плохо. Это уже радует», — объясняет Оксана Кузякив, исполнительный директор ИЭИ.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.