«єЧерга»: обновлен перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы — Finance.ua

«єЧерга»: обновлен перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы Сегодня 16:15 — Личные финансы

«єЧерга»: обновлен перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы

По поручению Министерства восстановления разработчики проекта «єЧерга» внесли в Систему обновленный перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы или требующих особого режима хранения. Дополнение было внесено во исполнение решения Правительства.

Об этом сообщила пресс-служба ГСБТ-Укртрансбезопасность.

компоненты крови и лекарственные средства. Полный список кодов товаров можно просмотреть по В списке кодов УКТВЭД появилисьПолный список кодов товаров можно просмотреть по ссылке

«Для включения в перечень кода УКТВЭД необходимо обратиться в профильную ассоциацию производителей таких товаров. Профильная ассоциация передает такую ​​информацию высшему органу исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в соответствующей сфере. По инициативе такого органа Правительством может быть принято решение о расширении перечня кодов товаров, которые включены в список», — сказано в сообщении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.