«єЧерга»: обновлен перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы — Finance.ua

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«єЧерга»: обновлен перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы

Личные финансы
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«єЧерга»: обновлен перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы
«єЧерга»: обновлен перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы
По поручению Министерства восстановления разработчики проекта «єЧерга» внесли в Систему обновленный перечень товаров, имеющих приоритет при пересечении границы или требующих особого режима хранения. Дополнение было внесено во исполнение решения Правительства.
Об этом сообщила пресс-служба ГСБТ-Укртрансбезопасность.
В списке кодов УКТВЭД появились компоненты крови и лекарственные средства. Полный список кодов товаров можно просмотреть по ссылке.
«Для включения в перечень кода УКТВЭД необходимо обратиться в профильную ассоциацию производителей таких товаров. Профильная ассоциация передает такую ​​информацию высшему органу исполнительной власти, который формирует и реализует государственную политику в соответствующей сфере. По инициативе такого органа Правительством может быть принято решение о расширении перечня кодов товаров, которые включены в список», — сказано в сообщении.

Кто и как может уехать за границу в 2024 году

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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