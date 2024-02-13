Польские протестующие заблокировали уже шестой пункт пропуска на границе с Украиной — Finance.ua

Польские протестующие заблокировали уже шестой пункт пропуска на границе с Украиной Сегодня 15:40 — Аграрный рынок

Польские протестующие заблокировали уже шестой пункт пропуска на границе с Украиной

Во вторник, 13 февраля, польские фермеры начали акции протеста возле пункта пропуска Корчева — Краковец. Это уже шестой КПП на границе, который блокируют протестующие.

Об этом Telegram сообщила Государственная пограничная служба Украины.

По информации ведомства, акцию протеста фермеры начали около 14.00.

Согласно информации от польских правоохранителей, акция продлится около одного часа. Во время нее митингующие планируют заблокировать движение грузовиков, следующих в Украину.

Как отмечают в ГНСУ, блокировка пассажирского транспорта производиться не будет.

Ранее сообщалось, что польские фермеры заблокировали пять пунктов пропуска на границе с Украиной, в очередях стоит около 1250 грузовиков.

Польша требует ввести для украинской продукции «защитное предостережение», предусматривающее возможность применения региональных защитных мер — если рыночная проблема затрагивает не весь ЕС, а одно государство-член или регион.

Справка Finance.ua:

Напомним, польские фермеры, протестовавшие возле пункта пропуска «Дорогуск» на границе с Украиной, 11 февраля рассыпали на дорогу зерно из трех украинских грузовиков, следовавших транзитом в Литву.

Мэр Львова Андрей Садовый заявил, что зерно рассыпали пророссийские провокаторы. «Украинцы буквально поливают кровью поля, которые родят это зерно. Собирать пшеницу на поле, которое видело войну — это как работать сапером. Такие действия — подлость и позор», — заявил Садовый.



Министр сельского хозяйства Польши Чеслав Секерский от имени фермеров извинился за высыпанное украинское зерно. Но заявил, что фермеров можно понять, а реакция Украины была чрезмерной. Секерский говорит, что «это неправильная форма протеста, но ее часто используют фермеры разных стран».



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