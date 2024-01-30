Украина существенно поднялась в Индексе восприятия коррупции: кто в лидерах и аутсайдерах (инфографика) — Finance.ua

Украина существенно поднялась в Индексе восприятия коррупции: кто в лидерах и аутсайдерах (инфографика) Сегодня 13:00 — Казна и Политика

Украина существенно поднялась в Индексе восприятия коррупции: кто в лидерах и аутсайдерах (инфографика)

Украина стала одной из 17 стран в нынешнем СРІ, которые продемонстрировали свой лучший показатель за все время.

Об этом пишет cpi.ti-ukraine.org

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36 баллов из 100 возможных получила Украина в Индексе восприятия коррупции (Corruption Perceptions Index — CPI) за 2023 год, и теперь наша страна занимает 104 место среди 180 стран.

Рост Украины на 3 балла — один из лучших результатов за прошлый год в мире.

Также 36 баллов по результатам исследования в этом году имеют Алжир, Бразилия и Сербия. На один балл нас опережают Албания, Аргентина, беларусь, Гамбия, Эфиопия и Замбия — все они имеют по 37 баллов. А на бал меньше, чем Украина — Босния и Герцеговина, Доминиканская Республика, Египет, Непал, Панама, Сьерра-Леоне и Таиланд.

Украина и соседи

Среди соседей Украина еще больше опережает россию — страна-террорист в 2023 году потеряла 2 балла и с 26 баллами занимает 141 место в списке. Кроме этого, продолжают снижаться баллы беларуси — она в этом году тоже потеряла 2 балла, и хоть продолжает опережать Украину, сохраняется тенденция к проседанию в СЕ. Среди западных соседей показатель Румынии остался без изменений (46 баллов, 63 место), тогда как Польша потеряла еще 1 балл, но осталась одной из лидеров по показателям СРІ среди близких к нам стран — с 54 баллами она занимает 47 место.

Украина и страны — кандидаты в ЕС

Результаты других стран — кандидатов в ЕС таковы: Грузия потеряла 3 балла (53 балла, 49 место), Черногория добавила 1 балл (46 баллов, 63 место), Молдова добавила 3 ​​балла (42 балла, 76 место), Северная Македония добавила 2 балла. (42 балла, 76 место), Албания прибавила 1 балл (37 баллов, 98 место), показатели Сербии за год не изменились (36 баллов, 104 место), Босния и Герцеговина добавила 1 балл (35 баллов, 108 место). Меньше всех стран-кандидатов в этом году набрала Турция — в ее наработке стало меньше на 2 балла (34 балла, 115 место), и она же стала последней из всех претендентов на свое место в ЕС.

Лидеры CPI 2023

Мировые лидеры и аутсайдеры Индекса восприятия коррупции 2023 года почти не изменились. Возглавляет список Дания с 90 баллами. За ней следуют Финляндия, набравшая 87 баллов, Новая Зеландия с 85 баллами и Норвегия с 84 баллами.

Аутсайдеры CPI 2023

Аутсайдеры в исследовании этого года тоже остались неизменными. Сомали потеряло 1 пункт и с 11 баллами занимает последнее 180 место. А к Южному Судану и Сирии, которые набрали по 13 баллов и занимают 177 строчку, в этом году добавилась Венесуэла с такими же показателями.



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Справка Finance.ua:

всего 30% бизнеса в ЕС верят, что всегда за коррупционные преступления следует наказание. И только 37% бизнеса считают, что меры по борьбе с коррупцией применяются ко всем одинаково;

если говорить о гражданах, то 70% населения ЕС считают, что коррупция широко распространена в их странах. В 12 странах Евросоюза более 80% населения считают коррупцию наиболее распространенным явлением. 67% жителей ЕС считают, что с коррупцией высокого уровня недостаточно борются.

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