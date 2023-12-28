НАПК назвало области Украины с самым низким уровнем коррупции (инфографика) — Finance.ua

НАПК назвало области Украины с самым низким уровнем коррупции (инфографика) Сегодня 20:20 — Криминал

НАПК назвало области Украины с самым низким уровнем коррупции (инфографика)

Самый низкий уровень коррупции в Украине в 2023 году выявлен в прифронтовых областях, а также в Кировоградской, Житомирской и Ивано-Франковской областях.

Об этом свидетельствует инфографика Национального агентства по предотвращению коррупции. В нем указано количество записей о коррупции в реестре коррупционеров.

Инфографика: НАПК

«Самый низкий уровень коррупции фиксируется в областях, где идут боевые действия. Среди регионов, работающих в тылу, меньше всего коррупционеров в течение 2023 года оказалось в Кировоградской, Житомирской и Ивано-Франковской областях», — говорится в сообщении.

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При этом речь идет о достаточно существенной разнице, ведь в областях с минимальной коррупцией ее уровень в три раза ниже, чем в соседних областях.

Больше же всего записей относительно коррупционных деяний в реестре имеют Львовская, Киевская, Днепропетровская и Одесская области.

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Напомним, более половины украинцев (55%) хотят скорейшего наказания коррупционеров, даже если это будет через нарушение законов. Другого мнения, что нужно наказывать по закону, даже если это будет долго, придерживаются 42% украинцев.

Украине как государству-кандидату на вступление в Евросоюз нужно трезво воспринимать объем задач по вопросу противодействия коррупции. В то же время в ЕС считают , что Украина преодолела четверть марафона по борьбе с коррупцией.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Обозреватель По материалам:

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