В ЄС вважають, що Україна подолала лише чверть марафону боротьби з корупцією — Finance.ua
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В ЄС вважають, що Україна подолала лише чверть марафону боротьби з корупцією

Казна та Політика
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В ЄС вважають, що Україна подолала лише чверть марафону боротьби з корупцією
В ЄС вважають, що Україна подолала лише чверть марафону боротьби з корупцією
Україні як державі-кандидатці на вступ до Євросоюзу треба тверезо сприймати обсяг задач у питанні протидії корупції.
Про це розповіли представники Єврокомісії та зовнішньополітичної служби ЄС на телемості Київ-Брюссель «Боротьба з корупцією: шлях України до ЄС», який організувала антикорупційна ініціатива ЄС (EUACI), передає «Європейська правда».
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У ЄС наголосили, що допомагають Україні побудувати антикорупційну структуру «на вимогу українського суспільства», і збереження цих вимог свідчить, що процес далекий від завершення.
«Процес вступу до ЄС схожий на марафон. Часом може здаватися, що траса коротша, що це 10-кілометрівка і фініш близько. Але ні - це 42 кілометри, і вам треба думати на перспективу», — пояснив під час дискусії Асьєр Сантільян Лузуріага, керівник відділу, що опікується верховенством права, у представництві ЄС в Україні.
«У марафоні ми зараз десь на перших 10 кілометрах», — додав він.
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Водночас європейський дипломат підкреслив, що підготовча робота проведена українською стороною якісно, що дає змогу надалі проводити роботу швидше.
«Якщо продовжувати спортивну аналогію, то для початку марафону треба також тренування. Тож в останні роки багато ваших зусиль пішли на „тренування“, тобто приготування, ви створили інституції», — пояснив він.
Представник Єврокомісії Вольфганг Нозар (DG NEAR), який включався через телеміст з Брюсселя, додав, що рішення і конкретні дії лишаються за Києвом.
«Ми можемо допомагати порадами, але реальна робота — за Україною», — пояснив він.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Європейська правда
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