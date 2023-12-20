Покарання корупціонерів: більшість українців за прискорення навіть з порушенням законів — Finance.ua
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Покарання корупціонерів: більшість українців за прискорення навіть з порушенням законів

Кримінал
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Покарання корупціонерів: більшість українців за прискорення навіть з порушенням законів
Покарання корупціонерів: більшість українців за прискорення навіть з порушенням законів
Більше половини українців (55%) хочуть якомога швидшого покарання корупціонерів, навіть якщо це буде через порушення законів. Іншої думки, що треба карати за законом, навіть якщо це буде доавго, дотримуються 42% українців.
Про це свідчать дані опитування КМІС.
Решта 3% респондентів не визначилися зі своєю думкою.
Покарання корупціонерів: більшість українців за прискорення навіть з порушенням законів
Як зазначив заступник директора КМІС Антон Грушецький, корупція лишається одним із найбільших подразників в українському суспільстві. Більшість українців вимагають покарання корупціонерів навіть з порушенням законів (і порівняно з періодом до вторгнення є радикалізація поглядів).
«Насправді це є тривожною тенденцією, оскільки входить у суперечність з розбудовою сучасної європейської правової держави», — сказав він.
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За його словами, останні викриття окремих чиновників здатні лише на певний час бути аргументом, що боротьба з корупцією дійсно ведеться.
«Проте громадськість очікує на реальні вироки та реальну відповідальність. Тому „улюблений“ метод затягування в часі та в результаті „поховання справ“ може врятувати чийогось друга-корупціонера, але може мати нищівний ефект на підтримку влади у вже скорому майбутньому», — додав соціолог.

Довідка Finance.ua:

  • цифрова гривня, над запуском якої працює Національний банк України (НБУ), може стати одним із найдієвіших інструментів у боротьбі проти корупції, вважає голова ради Незалежної асоціації банків України (НАБУ), голова правління ОТП Банку Володимир Мудрий;
  • згідно з дослідженням, 51% українців вбачають найбільший потенціал для застосування ШІ у боротьбі з корупцією;
  • а в ЄС вважають, що Україна подолала лише чверть марафону боротьби з корупцією.
За матеріалами:
РБК-Україна
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