Голова НАЗК сказав, коли виплатять мільйонні винагороди викривачам корупції — Finance.ua

Голова НАЗК сказав, коли виплатять мільйонні винагороди викривачам корупції Вчора 13:30 — Казна та Політика

Голова НАЗК сказав, коли виплатять мільйонні винагороди викривачам корупції

До кінця 2023 року викривачам корупції як винагороду планують виплатити 13 млн та 1,7 млн грн.

Про це повідомив голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков на пресконференції «Запуск Єдиного порталу повідомлень викривачів: передовий цифровий інструмент для сприяння змінам у сфері впровадження інституту викривачів в Україні».

«Уперше в історії України, цієї осені, Вищим антикорупційним судом було винесено два рішення щодо винагороди викривачам на суму понад 13 млн грн і 1,7 млн грн», — поінформував він.

Новіков підкреслив, що НАЗК вже ініціювало виплату винагороди викривачам у справах, по яких вже є рішення суду, які набрали чинності, та направили листа прем'єр-міністру Денису Шмигалю.

За словами очільника НАЗК, Шмигаль вже доручив Міністерству економіки підготувати проєкт рішення про направлення коштів Національному агентству для виплати винагороди викривачам.

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«Я сподіваюся, що ми вже найближчими тижнями виплатимо нагороду цим особам. Сподіваємось, що Міністерство економіки і уряд не будуть затримувати цей процес», — резюмував посадовець.

Нагадаємо, Національне агентство з питань запобігання корупції з 6 вересня 2023 року запустило Єдиний портал повідомлень викривачів, на якому громадяни можуть повідомляти про факти корупції, які їм вдалося зафіксувати.

92 тис. публічних організацій мають бути підключені до Єдиного порталу повідомлень викривачів. На Єдиному порталі повідомлень викривачів можна подати повідомлення про факти корупційних або пов’язаних з корупцією правопорушень, а також інших порушень Закону України «Про запобігання корупції».

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