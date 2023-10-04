Кто чаще всего попадает в Реестр коррупционеров — Finance.ua

Кто чаще всего попадает в Реестр коррупционеров Сегодня 09:03 — Личные финансы

Кто чаще всего попадает в Реестр коррупционеров

Чаще всего в Украине попадают в Реестр коррупционеров за нарушение требований финансового контроля (в частности, из-за проблем с декларациями), конфликта интересов и взяточничества. За выявленные нарушения коррупционеров преимущественно штрафуют, но есть и приговоры с реальным сроком за решеткой и конфискацией имущества.

Об этом сообщает Опендатабот.

В Реестре коррупционеров собрана информация с 2010 года, однако за этот «стартовый» год зафиксировано только 9 коррупционных нарушений. Полноценно список заработал с 2011 года.

Читайте также ВАКС впервые принял выплату вознаграждения обличителю — получит более 13 миллионов гривен

Количество дел о коррупции, зафиксированных в Реестре, начало активно расти с 2018 года — тогда за год количество выявленных нарушителей возросло в 1,7 раза. Однако пиковым и наиболее плодотворным для коррупционеров стал 2021 год. Тогда количество дел в Реестре достигло рекордных 6850 нарушений. Это в 1,6 раза выше, чем их количество за полтора года большой войны: так, за весь 2022 перечень пополнился 2585 делами, а за 9 месяцев текущего года добавилось 1586 нарушений.

Среди этих коррупционеров есть те, которые внесены в Реестр два или более раза из-за длительного процесса рассмотрения их дел в различных судебных разбирательствах. Также есть лица, совершившие два или более коррупционных правонарушений.

За что человека вносят в Реестр коррупционеров

Наибольшее количество фигурантов внесено в Реестр из-за нарушения требований финансового контроля — в частности, в 84% случаев это касается несвоевременной подачи деклараций.

Вторая по распространенности причина — нарушение требований по предотвращению и урегулированию конфликта интересов. В Реестре зафиксировано 4663 таких случая.

Читайте также В НАБУ назвали количество коррупционных схем в энергетике

Топ-3 причин, по которым люди попадают в Реестр коррупционеров, замыкает взяточничество — из-за предложения, обещания или предоставления неправомерной выгоды должностному лицу в Реестре оказались 4606 человек.

Стоит отметить, что в настоящее время по 2044 делам в Реестре отсутствует квалификация правонарушения — поэтому они исключены из общего перечня причин.

Как наказывают коррупционеров в Украине

Чаще всего фигурантов реестра коррупционеров штрафуют — такое наказание применено по 33 908 делам. Следует отметить, что в 56% или 19 043 случаях эти штрафы составляют 850 грн.

Второй по распространенности вид наказания — лишение свободы. За решетку попало 3285 коррупционеров, из них 346 получили так называемые условные сроки. Замыкает топ-3 конфискация имущества — этот вид наказания применен только по 1377 делам.

Следует отметить, что наиболее распространенная практика наказаний — комбинирование нескольких видов ответственности. В частности, речь идет о наложении штрафа и конфискации или штрафе и лишении права занимать определенные должности.

Справка Finance.ua:

28 сентября на портале открытых данных был опубликован Реестр коррупционеров. Этот набор данных был закрытым с начала войны. Для того чтобы Реестр снова стал открытым, из него было убрано место работы и должность лиц, осужденных за коррупционные действия.

Лица, попадающие в Реестр коррупционеров, находятся в списке бессрочно. Сейчас в Украине есть лишь несколько причин, по которым человека могут исключить из этого списка:

отмена приговора постановлением суда; вынесение оправдательного приговора; возобновление пропущенного срока на апелляционное обжалование; отмена постановления о наложении административного взыскания за коррупционное или связанное с коррупцией правонарушение; распорядительный документ или судебное решение об отмене распорядительного документа о наложении дисциплинарного взыскания; заявление лица, которое с 24 февраля 2022 г. до прекращения или отмены военного положения принимало непосредственное участие в мероприятиях, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства, в связи с военной агрессией российской федерации против Украины.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.