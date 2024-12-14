Распределение бюджета ЕС: кто больше платит и кто больше получает — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Распределение бюджета ЕС: кто больше платит и кто больше получает

Мир
64
Распределение бюджета ЕС: кто больше платит и кто больше получает
Распределение бюджета ЕС: кто больше платит и кто больше получает
Евросоюз создает условия, при которых его члены сообща достигают большего, чем могли бы по отдельности. Страны-члены вносят средства в общий бюджет и получают финансирование из него. Некоторые государства становятся чистыми донорами, вкладывая больше, чем получают, в то время как другие являются чистыми бенефициарами, получая больше, чем платят.
Об этом пишет euronews.
Читайте также
Впрочем, финансовая поддержка — лишь одно из многочисленных преимуществ членства в ЕС. Общий бюджет олицетворяет принцип солидарности, способствуя значительному развитию разных сфер в рамках объединения.

Крупнейшие доноры и получатели бюджета ЕС

По данным Еврокомиссии, в 2023 году «большая четверка» ЕС внесла самые большие суммы в бюджет:
  • Германия: €33,8 млрд;
  • Франция: €25,8 млрд;
  • Италия: €18,8 млрд;
  • Испания: €13,6 млрд.
Наименьшие взносы в бюджет внесли Мальта (€112 млн), Кипр (€259 млн) и Эстония (€355 млн).
Читайте также
Среди получателей лидерами стали Франция (€16,5 млрд), Польша (€14,1 млрд), Германия (€14 млрд), Италия (€12,8 млрд) и Испания (€12,1 млрд).
Меньше всего получили Мальта (€277 млн), Кипр (€393 млн) и Словения (€952 млн).
10 стран ЕС в 2023 году стали нетто-донорами, уплатив в бюджет больше, чем получили:
  • Германия: €19,8 млрд;
  • Франция: €9,3 млрд;
  • Нидерланды: €6,3 млрд;
  • Италия: €6 млрд;
  • Швеция: €1,6 млрд;
  • Испания: €1,3 млрд;
  • Австрия: €1,3 млрд;
  • Ирландия: €1,3 млрд;
  • Дания: €1,2 млрд;
  • Финляндия: €0,8 млрд.
Польша была самым чистым бенефициаром, получив 7,1 млрд евро, за ней следуют Румыния (5,9 млрд евро), Бельгия (4,8 млрд евро), Венгрия (4,4 млрд евро) и Греция (3,9 млрд евро).
Читайте также

Взносы и поступления на одного человека

Когда мы рассматриваем чистых вкладчиков и получателей на одного человека, картина существенно меняется из-за значительных колебаний численности населения между государствами-членами ЕС.
Люксембург внес больше всего на душу населения: €688
Среди «большой четверки» Германия внесла €403, Франция — €378, Италия — €318, Испания — €281.
Меньше всего вносила Болгария — €137.
Если смотреть на чистые взносы на человека, Нидерланды возглавили список в 2023 году, где каждый житель Нидерландов внес на 350 евро больше, чем получил.
Читайте также
Далее следует Ирландия с чистым взносом в размере 240 евро на человека, затем Германия (235 евро), Дания (210 евро) и Швеция (156 евро).
Крупнейшие нетто-бенефициары на душу населения:
  • Люксембург: €3,081;
  • Хорватия: €619;
  • Эстония, Латвия и Литва — более 500 евро.
Несмотря на то, что Польша была крупнейшим нетто-бенефициаром в номинальных показателях, на душу населения она получила всего €191.

Бюджет ЕС: больше, чем баланс

Еврокомиссия отмечает, что цифры не отражают всех преимуществ членства в ЕС.
Читайте также
Бюджет направлен на инвестиции и поддержку проектов, стимулирующих развитие всего союза.
В частности, финансируются проекты в сфере:
  • развития сельских территорий и отсталых регионов;
  • защиты окружающей среды;
  • поддержки образования и исследований;
  • охраны внешних границ ЕС;
  • международного развития и защиты прав человека
Напомним, новый президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что Украина может положительно повлиять на преодоление уязвимостей в конкурентоспособности Евросоюза.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.