Распределение бюджета ЕС: кто больше платит и кто больше получает — Finance.ua

Распределение бюджета ЕС: кто больше платит и кто больше получает
Евросоюз создает условия, при которых его члены сообща достигают большего, чем могли бы по отдельности. Страны-члены вносят средства в общий бюджет и получают финансирование из него. Некоторые государства становятся чистыми донорами, вкладывая больше, чем получают, в то время как другие являются чистыми бенефициарами, получая больше, чем платят.
Об этом пишет euronews.
Впрочем, финансовая поддержка — лишь одно из многочисленных преимуществ членства в ЕС. Общий бюджет олицетворяет принцип солидарности, способствуя значительному развитию разных сфер в рамках объединения.
Крупнейшие доноры и получатели бюджета ЕС
По данным Еврокомиссии, в 2023 году «большая четверка» ЕС внесла самые большие суммы в бюджет:
- Германия: €33,8 млрд;
- Франция: €25,8 млрд;
- Италия: €18,8 млрд;
- Испания: €13,6 млрд.
Наименьшие взносы в бюджет внесли Мальта (€112 млн), Кипр (€259 млн) и Эстония (€355 млн).
Среди получателей лидерами стали Франция (€16,5 млрд), Польша (€14,1 млрд), Германия (€14 млрд), Италия (€12,8 млрд) и Испания (€12,1 млрд).
Меньше всего получили Мальта (€277 млн), Кипр (€393 млн) и Словения (€952 млн).
10 стран ЕС в 2023 году стали нетто-донорами, уплатив в бюджет больше, чем получили:
- Германия: €19,8 млрд;
- Франция: €9,3 млрд;
- Нидерланды: €6,3 млрд;
- Италия: €6 млрд;
- Швеция: €1,6 млрд;
- Испания: €1,3 млрд;
- Австрия: €1,3 млрд;
- Ирландия: €1,3 млрд;
- Дания: €1,2 млрд;
- Финляндия: €0,8 млрд.
Польша была самым чистым бенефициаром, получив 7,1 млрд евро, за ней следуют Румыния (5,9 млрд евро), Бельгия (4,8 млрд евро), Венгрия (4,4 млрд евро) и Греция (3,9 млрд евро).
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Взносы и поступления на одного человека
Когда мы рассматриваем чистых вкладчиков и получателей на одного человека, картина существенно меняется из-за значительных колебаний численности населения между государствами-членами ЕС.
Люксембург внес больше всего на душу населения: €688
Среди «большой четверки» Германия внесла €403, Франция — €378, Италия — €318, Испания — €281.
Меньше всего вносила Болгария — €137.
Если смотреть на чистые взносы на человека, Нидерланды возглавили список в 2023 году, где каждый житель Нидерландов внес на 350 евро больше, чем получил.
Далее следует Ирландия с чистым взносом в размере 240 евро на человека, затем Германия (235 евро), Дания (210 евро) и Швеция (156 евро).
Крупнейшие нетто-бенефициары на душу населения:
- Люксембург: €3,081;
- Хорватия: €619;
- Эстония, Латвия и Литва — более 500 евро.
Несмотря на то, что Польша была крупнейшим нетто-бенефициаром в номинальных показателях, на душу населения она получила всего €191.
Бюджет ЕС: больше, чем баланс
Еврокомиссия отмечает, что цифры не отражают всех преимуществ членства в ЕС.
Бюджет направлен на инвестиции и поддержку проектов, стимулирующих развитие всего союза.
В частности, финансируются проекты в сфере:
- развития сельских территорий и отсталых регионов;
- защиты окружающей среды;
- поддержки образования и исследований;
- охраны внешних границ ЕС;
- международного развития и защиты прав человека
Напомним, новый президент Европейского совета Антониу Кошта считает, что Украина может положительно повлиять на преодоление уязвимостей в конкурентоспособности Евросоюза.
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