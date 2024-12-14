Распределение бюджета ЕС: кто больше платит и кто больше получает — Finance.ua

Распределение бюджета ЕС: кто больше платит и кто больше получает Сегодня 19:08 — Мир

Распределение бюджета ЕС: кто больше платит и кто больше получает

Евросоюз создает условия, при которых его члены сообща достигают большего, чем могли бы по отдельности. Страны-члены вносят средства в общий бюджет и получают финансирование из него. Некоторые государства становятся чистыми донорами, вкладывая больше, чем получают, в то время как другие являются чистыми бенефициарами, получая больше, чем платят.

Об этом пишет euronews.

Читайте также В Украине заправлять автомобили газом стало дороже, чем в ЕС

Впрочем, финансовая поддержка — лишь одно из многочисленных преимуществ членства в ЕС. Общий бюджет олицетворяет принцип солидарности, способствуя значительному развитию разных сфер в рамках объединения.

Крупнейшие доноры и получатели бюджета ЕС

По данным Еврокомиссии, в 2023 году «большая четверка» ЕС внесла самые большие суммы в бюджет:

Германия: €33,8 млрд;

Франция: €25,8 млрд;

Италия: €18,8 млрд;

Испания: €13,6 млрд.

Наименьшие взносы в бюджет внесли Мальта (€112 млн), Кипр (€259 млн) и Эстония (€355 млн).

Читайте также Минимальная зарплата в Польше: почему ЕС настаивает на изменениях

Среди получателей лидерами стали Франция (€16,5 млрд), Польша (€14,1 млрд), Германия (€14 млрд), Италия (€12,8 млрд) и Испания (€12,1 млрд).

Меньше всего получили Мальта (€277 млн), Кипр (€393 млн) и Словения (€952 млн).

10 стран ЕС в 2023 году стали нетто-донорами, уплатив в бюджет больше, чем получили:

Германия: €19,8 млрд;

Франция: €9,3 млрд;

Нидерланды: €6,3 млрд;

Италия: €6 млрд;

Швеция: €1,6 млрд;

Испания: €1,3 млрд;

Австрия: €1,3 млрд;

Ирландия: €1,3 млрд;

Дания: €1,2 млрд;

Финляндия: €0,8 млрд.

Польша была самым чистым бенефициаром, получив 7,1 млрд евро, за ней следуют Румыния (5,9 млрд евро), Бельгия (4,8 млрд евро), Венгрия (4,4 млрд евро) и Греция (3,9 млрд евро).

Читайте также Зеленский подписал закон Украины о ратификации соглашения между Украиной и ЕС о Механизме кредитного сотрудничества

Взносы и поступления на одного человека

Когда мы рассматриваем чистых вкладчиков и получателей на одного человека, картина существенно меняется из-за значительных колебаний численности населения между государствами-членами ЕС.

Люксембург внес больше всего на душу населения: €688

Среди «большой четверки» Германия внесла €403, Франция — €378, Италия — €318, Испания — €281.

Меньше всего вносила Болгария — €137.

Если смотреть на чистые взносы на человека, Нидерланды возглавили список в 2023 году, где каждый житель Нидерландов внес на 350 евро больше, чем получил.

Далее следует Ирландия с чистым взносом в размере 240 евро на человека, затем Германия (235 евро), Дания (210 евро) и Швеция (156 евро).

Крупнейшие нетто-бенефициары на душу населения:

Люксембург: €3,081;

Хорватия: €619;

Эстония, Латвия и Литва — более 500 евро.

Несмотря на то, что Польша была крупнейшим нетто-бенефициаром в номинальных показателях, на душу населения она получила всего €191.

Бюджет ЕС: больше, чем баланс

Еврокомиссия отмечает, что цифры не отражают всех преимуществ членства в ЕС.

Бюджет направлен на инвестиции и поддержку проектов, стимулирующих развитие всего союза.

В частности, финансируются проекты в сфере:

развития сельских территорий и отсталых регионов;

защиты окружающей среды;

поддержки образования и исследований;

охраны внешних границ ЕС;

международного развития и защиты прав человека

Напомним, новый президент Европейского совета Антониу Кошта считает , что Украина может положительно повлиять на преодоление уязвимостей в конкурентоспособности Евросоюза.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.