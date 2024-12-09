Зеленский подписал закон Украины о ратификации соглашения между Украиной и ЕС о Механизме кредитного сотрудничества — Finance.ua

Зеленский подписал закон Украины о ратификации соглашения между Украиной и ЕС о Механизме кредитного сотрудничества Сегодня 17:41 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон Украины о ратификации соглашения между Украиной и ЕС о Механизме кредитного сотрудничества

Президент Украины Владимир Зеленский подписал принятый Верховной Радой закон № 4121-IX от 5 декабря 2024 г. о ратификации соглашения между Украиной и Европейским Союзом о внедрении механизма кредитного сотрудничества для Украины.

Соглашение, в частности, предусматривает создание правовой рамки для обслуживания и погашения ссуд, полученных Украиной; предоставление Украине финансовой поддержки за счет доходов, полученных от замороженных активов россии, сообщает телеграм-канал Верховной Рады.

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Как сообщалось, ранее был создан специальный механизм кредитного сотрудничества (Ukraine Loan Cooperation Mechanism (ULCM). — Ред.), куда будут поступать чрезвычайные доходы от замороженных росактивов и другие добровольные взносы, сделанные государствами-членами или третьими странами.

Затем эти ресурсы будут направлены на погашение основной суммы долга и процентов по соответствующим двусторонним кредитным соглашениям Украины с кредиторами.

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