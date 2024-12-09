Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды — Finance.ua
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Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Казна и Политика
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Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
Глава государства Владимир Зеленский подписал закон № 11 411 о лишении и налоговых льгот предателей, у которых отобрали государственные награды.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Согласно закону, лица, лишившиеся государственных наград, в том числе звания Герой Украины, лишаются права на налоговые льготы.
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Льготу перестанут предоставлять с налогового месяца, следующего за тем, в котором человек потерял или был лишен награды от государства.
Закон вступает в силу с дня, следующего за днем ​​его опубликования.
Напомним, Верховная Рада 3 декабря приняла законопроект о лишении государственных наград за пропаганду государства-агрессора.
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Ранее Зеленский подписал законопроект № 11 410 о лишении государственных наград предателей Украины. Законопроект регулирует конфискацию государственных наград у людей, которые популяризируют или пропагандируют рф и российскую агрессию, оправдывают войну в Украине или оккупацию территорий. Забрать награды можно будет по решению суда. Вместе с ними владельцы будут также терять право на все предусмотренные для них льготы.
По материалам:
УНН
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