Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды — Finance.ua

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды
Глава государства Владимир Зеленский подписал закон № 11 411 о лишении и налоговых льгот предателей, у которых отобрали государственные награды.
Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.
Согласно закону, лица, лишившиеся государственных наград, в том числе звания Герой Украины, лишаются права на налоговые льготы.
Читайте также
Льготу перестанут предоставлять с налогового месяца, следующего за тем, в котором человек потерял или был лишен награды от государства.
Закон вступает в силу с дня, следующего за днем его опубликования.
Напомним, Верховная Рада 3 декабря приняла законопроект о лишении государственных наград за пропаганду государства-агрессора.
Читайте также
Ранее Зеленский подписал законопроект № 11 410 о лишении государственных наград предателей Украины. Законопроект регулирует конфискацию государственных наград у людей, которые популяризируют или пропагандируют рф и российскую агрессию, оправдывают войну в Украине или оккупацию территорий. Забрать награды можно будет по решению суда. Вместе с ними владельцы будут также терять право на все предусмотренные для них льготы.
Поделиться новостью