Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды — Finance.ua

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды Сегодня 15:46 — Казна и Политика

Зеленский подписал закон о лишении налоговых льгот тех, у кого отобрали госнаграды

Глава государства Владимир Зеленский подписал закон № 11 411 о лишении и налоговых льгот предателей, у которых отобрали государственные награды.

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Согласно закону, лица, лишившиеся государственных наград, в том числе звания Герой Украины, лишаются права на налоговые льготы.

Льготу перестанут предоставлять с налогового месяца, следующего за тем, в котором человек потерял или был лишен награды от государства.

Закон вступает в силу с дня, следующего за днем ​​его опубликования.

Напомним, Верховная Рада 3 декабря приняла законопроект о лишении государственных наград за пропаганду государства-агрессора.

Ранее Зеленский подписал законопроект № 11 410 о лишении государственных наград предателей Украины. Законопроект регулирует конфискацию государственных наград у людей, которые популяризируют или пропагандируют рф и российскую агрессию, оправдывают войну в Украине или оккупацию территорий. Забрать награды можно будет по решению суда. Вместе с ними владельцы будут также терять право на все предусмотренные для них льготы.

УНН По материалам:

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