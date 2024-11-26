Устройство для отстрела патронов, BMW и права на музыку: активы Повалий передали Фонду госимущества — Finance.ua
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Устройство для отстрела патронов, BMW и права на музыку: активы Повалий передали Фонду госимущества

Казна и Политика
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Устройство для отстрела патронов, BMW и права на музыку: активы Повалий передали Фонду госимущества
Устройство для отстрела патронов, BMW и права на музыку: активы Повалий передали Фонду госимущества
Фонду государственного имущества Украины переданы в управление имущественные права и активы, принадлежавшие певице Таисии Повалий.
Об этом ФГИУ сообщил в Фейсбуке.
«Согласно решению Высшего антикоррупционного суда от 22 октября 2024 года в исполнение требований ч.3, ст. 5−1 Закона Украины „О санкциях“ взысканы в доход государства и переданы в управление Фонда государственного имущества Украины активы, принадлежавшие Таисии Повалий», — говорится в сообщении.
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В частности, ФГИ передано транспортное средство BMW 740 LI, 2009 года выпуска, устройство отечественного производства для отстрела патронов, имущественные права на музыку и слова к ряду произведений.
В доход государства также взысканы активы, в отношении которых Повалий может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения: 7 земельных участков в Киевской области, 2 жилых дома в Киево-Святошинском районе Киева, транспортное средство BMW X5, 2017 года выпуска, 3 устройства отечественного производства для отстрела патронов.
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В ФГИУ отмечают, что осуществляют меры по надлежащему взысканию в доход государства имущества и имущественных прав, в том числе и прав на музыку и слова произведений Повалий, которые переданы в управление Фонда. Эти действия направлены на наполнение Фонда по ликвидации последствий вооруженной агрессии.
Как сообщалось, в сентябре 2024 года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к певице-коллаборантке Таисии Повалий. Высший антикоррупционный суд по иску Министерства юстиции взыскал в доход государства имущество певицы.
По материалам:
Укрінформ
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