Устройство для отстрела патронов, BMW и права на музыку: активы Повалий передали Фонду госимущества — Finance.ua

Устройство для отстрела патронов, BMW и права на музыку: активы Повалий передали Фонду госимущества Сегодня 11:32 — Казна и Политика

Устройство для отстрела патронов, BMW и права на музыку: активы Повалий передали Фонду госимущества

Фонду государственного имущества Украины переданы в управление имущественные права и активы, принадлежавшие певице Таисии Повалий.

Об этом ФГИУ сообщил в Фейсбуке

«Согласно решению Высшего антикоррупционного суда от 22 октября 2024 года в исполнение требований ч.3, ст. 5−1 Закона Украины „О санкциях“ взысканы в доход государства и переданы в управление Фонда государственного имущества Украины активы, принадлежавшие Таисии Повалий», — говорится в сообщении.

Читайте также ВАКС конфисковал имущество у экс-народной артистки Украины

В частности, ФГИ передано транспортное средство BMW 740 LI, 2009 года выпуска, устройство отечественного производства для отстрела патронов, имущественные права на музыку и слова к ряду произведений.

В доход государства также взысканы активы, в отношении которых Повалий может прямо или косвенно совершать действия, тождественные по содержанию осуществлению права распоряжения: 7 земельных участков в Киевской области, 2 жилых дома в Киево-Святошинском районе Киева, транспортное средство BMW X5, 2017 года выпуска, 3 устройства отечественного производства для отстрела патронов.

Читайте также ДБР выявило новое имущество родственников Медведчука и Казака на 16 млн гривен

В ФГИУ отмечают, что осуществляют меры по надлежащему взысканию в доход государства имущества и имущественных прав, в том числе и прав на музыку и слова произведений Повалий, которые переданы в управление Фонда. Эти действия направлены на наполнение Фонда по ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Как сообщалось, в сентябре 2024 года Министерство юстиции Украины подало иск в Высший антикоррупционный суд о применении санкций к певице-коллаборантке Таисии Повалий. Высший антикоррупционный суд по иску Министерства юстиции взыскал в доход государства имущество певицы.

Укрінформ По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.