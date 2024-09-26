ДБР выявило новое имущество родственников Медведчука и Казака на 16 млн гривен — Finance.ua

ДБР выявило новое имущество родственников Медведчука и Казака на 16 млн гривен Сегодня 18:30 — Криминал

Суд арестовал новую партию имущества предприятия «Бетонстрой», которое его владельцы — родные братья бывших нардепов Виктора Медведчука и Тараса Козака скрыли от фискальных органов. Имущество было передано управлению Национальному агентству по выявлению активов (АРМА).

Об этом сообщает Государственное бюро расследований.

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Правоохранители установили, что на балансе предприятия, которое ГБР передало в управление государства, находится неучтенное имущество: ангар для сыпучих материалов, оборудование для производства бетона, склад и офисное помещение. Общая стоимость выявленного имущества составляет около 16 млн грн.

Ранее по ходатайству Бюро в управление государства перешел завод по производству кирпича во Львовской области стоимостью более 5 млн долларов США. Предприятие годами уклонялось от уплаты налогов, направляя доходы на финансирование вооруженной агрессии россии против Украины. В июне ГБР во взаимодействии с СБУ уведомило о подозрениях фигурантам расследования.

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Также арестовано и передано в управление государства имущество, которое фигуранты успели переписать на приближенных лиц.

Кроме того, корпоративные права и имущество нескольких предприятий, конечными владельцами которого являются Медведчук и Козак, стоимостью почти 400 млн грн, также переданы в собственность государства.

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