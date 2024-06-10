Родные братья Медведчука и Козака причинили государству ущерб на 75 млн — ГБР Сегодня 13:30 — Криминал

Родные братья Медведчука и Козака причинили государству ущерб на 75 млн — ГБР, dbr.gov.ua

Сотрудники Государственного бюро расследований уведомили о подозрении родных братьев бывших народных депутатов Виктора Медведчука и Тараса Козака и их двух сообщников. Они организовали на одном из подконтрольных предприятий Львовщины схемы уклонения от уплаты налогов, что нанесло государству многомиллионный ущерб.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как работала схема

Установлено, что схема действовала несколько лет до 2022 года на предприятии по производству кирпича. Сырье для продукции добывалось на одном из карьеров региона.

По указанию владельцев директор, главный бухгалтер и другие должностные лица предприятия подделали документы об объемах производимой продукции. Часть неучтенной продукции они продавали юридическим и физическим лицам за наличные деньги.

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Также участники схемы фальсифицировали финансовую, налоговую и статистическую отчетность. В результате на протяжении пяти лет на предприятии было скрыто продукции почти на 160 млн грн, а госбюджет недополучил почти 75 млн грн налогов.

По данным следствия, эти средства передавались Виктору Медведчуку и Тарасу Козаку, которые использовали их, в частности, для финансирования вооруженной агрессии россии против Украины.

Наказание

Братья экс-нардепов, директор и главный бухгалтер предприятия уведомлены о подозрении в уклонении от уплаты налогов (ч. 3 ст. 212 УК Украины).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 5 лет с конфискацией имущества.

Суд избрал подозреваемым меры пресечения в виде содержания под стражей с возможностью внесения залога в сумме 9 млн грн — для директора и 6 млн грн — для главного бухгалтера.

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Также решается вопрос о наложении ареста на имущество фигурантов и близких родственников.

Братьям Медведчука и Козака, которые скрываются от правосудия за границей, подозрение было объявлено заочно. Позже они будут объявлены в национальный и международный розыск.

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