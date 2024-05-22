112 картин Медведчука признаны имеющими культурную ценность: остальную часть АРМА продаст на аукционе — Finance.ua

112 картин Медведчука признаны имеющими культурную ценность: остальную часть АРМА продаст на аукционе Сегодня 12:40 — Казна и Политика

112 картин Медведчука признаны имеющими культурную ценность: остальную часть АРМА продаст на аукционе, Фото: arma.gov.ua

Согласно заключению экспертов, почти половина полотен, принадлежавших Виктору Медведчуку, имеют историческую и культурную ценность. Остальные картины не имеют такой ценности и будут проданы.

Об этом сообщает пресс-служба Агентства по розыску, возврату и менеджменту активов (АРМА).

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В АРМА отметили, что эксперты-искусствоведы подтвердили это своим заключением, которое есть в распоряжении агентства. Почти все картины — произведения известных украинских художников XX века.

В целом эксперты Национального художественного музея Украины осмотрели 285 картин, хранившихся там с 2022 года. Из них 112 признаны такими, которые обладают культурной и исторической ценностью.

«Таким образом, во время следующего заседания конкурсной Комиссии будет решен вопрос о приостановлении процедуры продажи этих картин и передаче их в Национальный музей Украины для сохранения», — сообщили в АРМА.

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В то же время произведения, не имеющие культурной и исторической ценности, будут реализованы через электронную площадку «Прозорро.Продажи». Средства от реализации — пополнят бюджет Украины.

В начале апреля стало известно, что АРМА готовит к продаже дорогостоящий автомобиль Maybach Медведчука и 20 его коллекционных наручных часов.

В марте агентство начало процесс продажи арестованной яхты Медведчука Royal Romance. Это первый в практике АРМА и в целом в истории Украины случай реализации арестованного актива за рубежом. Арест прошел в Хорватии: окружной суд города Сплит на основании запроса о международно-правовой помощи принял решение передать Украине яхту Royal Romance.

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