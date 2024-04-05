Элитный Maybach и коллекционные часы Медведчука пустят с молотка: что известно — Finance.ua

Элитный Maybach и коллекционные часы Медведчука пустят с молотка: что известно Сегодня 17:32

Элитный Maybach и коллекционные часы Медведчука пустят с молотка: что известно

Украина выставила на аукцион элитный автомобиль Maybach и 20 коллекционных часов коллаборанта Виктора Медведчука. Все продажи арестованного имущества осуществляются на платформе «Прозорро.Продажи», сейчас стартовал процесс отбора компании, которая займется реализацией имущества Медведчука на этой площадке.

Об этом сообщило Агентство по розыску и менеджменту активов ( АРМА ) 5 апреля. Уже определен срок проведения конкурсного отбора для юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов:

заявки от потенциальных продавцов принимаются до 19 апреля;

результаты конкурса будут объявлены 25 апреля на заседании Комиссии по проведению конкурсного отбора юридических лиц, осуществляющих реализацию арестованных активов.

Дата проведения самого аукциона пока неизвестна. Оценка стоимости имущества пока не разглашается, на момент выхода материала АРМА еще не обнародовало детальное описание лотов.

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Maybach S650 2019 года выпуска. Также в документе были упомянуты более десяти элитных наручных часов марок Rolex, Breguet. Еще 20 таких аксессуаров были записаны на жену Медведчука Оксану Марченко. Однако известно, что Медведчук указывал в своей декларации автомобильвыпуска. Также в документе были упомянуты более десяти элитных наручных часов марок. Еще 20 таких аксессуаров были записаны на жену Медведчука Оксану Марченко.

Это уже не в первый раз, когда Украина продает арестованное имущество Медведчука. К примеру, яхта предателя Royal Romance стала первым активом, арестованным за границей, но проданным на украинском государственном аукционе.

Оценка Royal Romance превышает $200 миллионов. Эта 5-палубная яхта протяженностью 92,5 метра была построена известной нидерландской судостроительной компанией Feadship. На судне, среди прочего, есть лифт и 12-метровый бассейн, переходящий в водопад. Одновременно на яхте могут находиться 14 гостей и 22 члена экипажа.

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Медведчук, по данным правоохранителей, владеет судном через компанию Fregata Marine Ltd, зарегистрированную на Маршалловых островах и связанную с его супругой Оксаной Марченко. Изначально Royal Romance была конфискована хорватскими властями.

Обозреватель По материалам:

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