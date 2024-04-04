Fiat 500L Папы Римского выставили на аукцион — Finance.ua

Fiat 500L Папы Римского выставили на аукцион Сегодня 05:34 — Технологии&Авто

Fiat 500L Папы Римского выставили на аукцион

Аукцион Sotheby’s продает Fiat 500L, которым Папа Франциск пользовался в Нью-Йорке в 2015 году.

Как видно на кадрах поездки, на субкомпактном минивэне Понтифик прибыл на Пятую авеню. Затем он пересел на модифицированный Jeep, чтобы его было лучше видно присутствующим.

По данным Sotheby’s, Fiat 500L Папе Франциску предоставила компания Fiat Chrysler Automobiles. В 2016 году автомобиль появлялся на параде в честь Дня Святого Патрика. Затем Архиепископат Нью-Йорка продал минивэн на аукционе в поддержку католических организаций, образований и гуманитарных служб. Тогда удалось получить 82 000 долларов. В настоящее время практически новый Fiat 500L планируют продать за 100 000 долларов.

На одометре минивэна всего 1244 км. Кузов выкрашен в цвет серый металлик с хромированными вставками и черными орнаментами. В салоне кожаные передние сиденья с подогревом и аудиосистема с шестью динамиками. С конвейера Fiat 500L оснащен двухзонным климат-контролем и информационно-развлекательной системой Uconnect с 5- или 6,5-дюймовым экраном. Также есть зеркало заднего вида с автозатемнением.

Под капотом 1,4-литровый четырехцилиндровый турбомотор отдачей 162 л.с. и 250 Нм крутящего момента. Коробка — шестиступенчатая автоматическая. Привод — передний.

В комплекте с минивэном покупатель получит старый договор купли-продажи. Предыдущим владельцем в документах указана Архиепископия Нью-Йорка.

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