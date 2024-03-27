АРМА в прошлом году разыскало активов более чем на 200 миллиардов гривен — Finance.ua
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АРМА в прошлом году разыскало активов более чем на 200 миллиардов гривен

Казна и Политика
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АРМА в прошлом году разыскало активов более чем на 200 миллиардов гривен
АРМА в прошлом году разыскало активов более чем на 200 миллиардов гривен
Национальное агентство Украины по розыску и управлению активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), в прошлом году выявило в Украине активов на 100 млрд грн и столько же — за рубежом.
Такие данные отчета по итогам деятельности Нацагентства в 2023 году обнародовала в Телеграме его председатель Елена Дума.
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«В 2023 году АРМА суммарно в Украине выявило и разыскало денежных ценностей, корпоративных прав и объектов недвижимости более чем на 100 млрд грн и столько же за рубежом», — говорится в отчете.
В частности, в течение года были выявлены активы на 3,56 млрд грн, $312,5 млн и 194,2 млн евро.
По состоянию на конец 2023 года общий объем денежных активов в управлении АРМА достиг 5,7 млрд грн.
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Инспекторы АРМА разыскали также 53 млрд грн в корпоративных правах и 5837 объектов недвижимости.
Как сообщалось, доход Национального агентства Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА), от депозитов и приобретения военных облигаций в 2023 году составил 392 млн грн.
По материалам:
Укрінформ
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