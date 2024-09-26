АРМА продало одиннадцать часов Медведчука за 3,3 миллиона — Finance.ua

АРМА продало одиннадцать часов Медведчука за 3,3 миллиона Сегодня 17:20 — Казна и Политика

АРМА продало одиннадцать часов Медведчука за 3,3 миллиона

Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на втором онлайн-аукционе реализовало часть коллекции часов Виктора Медведчука на общую сумму 3,3 млн грн.

Об этом сообщила пресс-служба АРМА

Аукцион состоялся 25 сентября на платформе Prozorro. Продажи, в нем приняли участие 24 участника.

Отмечается, что всего на торги было выставлено 12 часов, из которых продано 11. Еще по одним часам марки Dolce & Gabbana торги не состоялись. Этот лот будет реализован на следующем аукционе.

Самым дорогим лотом стал Breguet 4416К. Его новый собственник предложил 1,12 млн. грн. при стартовой цене в 929,5 тыс. грн.

На предыдущем аукционе среди лотов были часы Parmigiani Fleurier с изображением Оксаны Марченко. Его продали за 485 тысяч гривен. Тогда было реализовано 8 часов.

По информации АРМА, общая сумма реализации составила почти 3,3 млн грн, которые в дальнейшем будут направлены на покупку военных облигаций.

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В настоящее время представители нацагентства направили соответствующие письма в правоохранительные органы с целью проверки победителей торгов на предмет причастности или связей с представителями страны-агрессора, или владельца арестованного актива.

Как сообщалось, Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало первые 8 часов из арестованной коллекции экс-нардепа Виктора Медведчука на общую сумму почти 3,6 млн грн.

Укрінформ По материалам:

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