АРМА продало одиннадцать часов Медведчука за 3,3 миллиона — Finance.ua
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АРМА продало одиннадцать часов Медведчука за 3,3 миллиона

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АРМА продало одиннадцать часов Медведчука за 3,3 миллиона
АРМА продало одиннадцать часов Медведчука за 3,3 миллиона
Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) на втором онлайн-аукционе реализовало часть коллекции часов Виктора Медведчука на общую сумму 3,3 млн грн.
Об этом сообщила пресс-служба АРМА.
Аукцион состоялся 25 сентября на платформе Prozorro. Продажи, в нем приняли участие 24 участника.
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Отмечается, что всего на торги было выставлено 12 часов, из которых продано 11. Еще по одним часам марки Dolce & Gabbana торги не состоялись. Этот лот будет реализован на следующем аукционе.
Самым дорогим лотом стал Breguet 4416К. Его новый собственник предложил 1,12 млн. грн. при стартовой цене в 929,5 тыс. грн.
На предыдущем аукционе среди лотов были часы Parmigiani Fleurier с изображением Оксаны Марченко. Его продали за 485 тысяч гривен. Тогда было реализовано 8 часов.
АРМА продало одиннадцать часов Медведчука за 3,3 миллиона
По информации АРМА, общая сумма реализации составила почти 3,3 млн грн, которые в дальнейшем будут направлены на покупку военных облигаций.
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В настоящее время представители нацагентства направили соответствующие письма в правоохранительные органы с целью проверки победителей торгов на предмет причастности или связей с представителями страны-агрессора, или владельца арестованного актива.
Как сообщалось, Национальное агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) реализовало первые 8 часов из арестованной коллекции экс-нардепа Виктора Медведчука на общую сумму почти 3,6 млн грн.
По материалам:
Укрінформ
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