Коллекция стоимостью более 10 млн грн: АРМА анонсировала аукцион по продаже часов Медведчука (фото) — Finance.ua
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Коллекция стоимостью более 10 млн грн: АРМА анонсировала аукцион по продаже часов Медведчука (фото)

Личные финансы
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Коллекция стоимостью более 10 млн грн: АРМА анонсировала аукцион по продаже часов Медведчука (фото)
Коллекция стоимостью более 10 млн грн: АРМА анонсировала аукцион по продаже часов Медведчука (фото)
В пятницу, 6 сентября, состоится аукцион, на котором выставят коллекцию ценных часов нардепа-предателя виктора медведчука. Общая стоимость лотов составляет более 10 миллионов гривен.
Коллекция стоимостью более 10 млн грн: АРМА анонсировала аукцион по продаже часов Медведчука (фото)
Сегодня АРМА обеспечила доступ к этим арестованным активам для потенциальных покупателей, экспертов-часовщиков и представителей общественности.
Представители Организатора торгов, потенциальные покупатели и эксперты имели возможность открыть и осмотреть каждые представленные к продаже часы.
Такая демонстрация стала возможной благодаря усиленному взаимодействию с органом досудебного расследования и предоставила участникам процесса возможность не на фото, а собственными глазами осмотреть часы.
Эксперты отметили ряд эксклюзивных характеристик некоторых единиц, что соответствует проведенной оценке. В частности, некоторые часы имеют такие исключительные для своих марок эксклюзивные отличия: изготовление корпуса в золоте (которое никогда не встречалось раньше для марки «Dolce & Gabbana»), зеркальные серийные номера, являющиеся исключением для такой марки как «Breguet».
Такие и другие примеры, выявленные и зафиксированные в ходе демонстрации арестованных часов Медведчука, удивили экспертов и заинтересовали потенциальных покупателей.

Справка Finance.ua:

  • Агентство по розыску и менеджменту активов передаст 148 картин Медведчука в Национальный художественный музей Украины. 136 картин, не имеющих значительной культурной ценности, будут проданы через Прозорро.Продажи.
По материалам:
УНН
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