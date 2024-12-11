В Украине заправлять автомобили газом стало дороже, чем в ЕС — Finance.ua

В Украине заправлять автомобили газом стало дороже, чем в ЕС Сегодня 04:56 — Энергетика

В Украине заправлять автомобили газом стало дороже, чем в ЕС

По данным Института исследований авторынка, в Украине около 18% парка легковых автомобилей оснащены газобаллонным оборудованием (ГБО). Однако ситуация на топливном рынке вскоре может изменить долю машин с ГБО в украинском парке (и рынке) — она будет уменьшаться. Причина — в постоянно растущей цене на LPG.

По словам аналитиков агентства «НефтеРынок», пропан-бутановая смесь в Украине стала дороже, чем в некоторых странах Европы.

В частности, в Польше, Эстонии, Литве и Латвии средняя цена газа на АЗС на начало декабря составила €0,72…0,80/л.

«Водителю теперь выгоднее заправиться на АЗС в Польше, чем в Украине, после рекордного повышения акциза на сжиженный газ в сентябре 2024 г. Кроме упомянутых стран, пропан-бутан дешевле, чем в Украине, продается в Болгарии, Чехии, Словакии и Румынии: €0,63… 0,75/л», — говорится в сообщении.

Причиной такого уровня цен эксперты считают введение рекордно высоких в Европе ставок акциза на LPG.

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