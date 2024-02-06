Рада сократила сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации — Finance.ua

Рада сократила сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации
Верховная Рада Украины одобрила сокращение сроков подачи альтернативных законопроектов об усилении мобилизации. «За» проголосовали 237 парламентариев.
Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.
По его словам, это хоть и «технический момент», но по срокам немаловажный.
Соответствующее решение открывает возможность уже на этой неделе:
- рассмотреть законопроект на Комитете;
- вынести его на первое чтение.
Как утверждает нардеп Алексей Гончаренко, завтра Рада рассмотрит законопроект о мобилизации в первом чтении.
«Первое чтение — это не значит, что законопроект будет принят. Если он будет проголосован в первом чтении, дальше будут внесение правок и голосование во втором чтении», — подчеркнул депутат.
Напомним, 30 января Кабинет Министров Украины повторно внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. В законопроекте содержатся нормы по снижению призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклоняющихся и не только. Бизнес проанализировал его, и многие нормы вызывают вопросы.
Согласно тексту документа, за неявку лица в ТЦК военкоматы смогут обращаться в суд и потребовать блокирования банковских счетов, запрета на выезд за границу и лишения водительских прав.
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