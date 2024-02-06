Рада сократила сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации — Finance.ua

Рада сократила сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации Сегодня 16:17 — Казна и Политика

Рада сократила сроки подачи альтернативных законопроектов о мобилизации

Верховная Рада Украины одобрила сокращение сроков подачи альтернативных законопроектов об усилении мобилизации. «За» проголосовали 237 парламентариев.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

По его словам, это хоть и «технический момент», но по срокам немаловажный.

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Соответствующее решение открывает возможность уже на этой неделе:

рассмотреть законопроект на Комитете;

вынести его на первое чтение.

Как утверждает нардеп Алексей Гончаренко, завтра Рада рассмотрит законопроект о мобилизации в первом чтении.

«Первое чтение — это не значит, что законопроект будет принят. Если он будет проголосован в первом чтении, дальше будут внесение правок и голосование во втором чтении», — подчеркнул депутат.

Напомним, 30 января Кабинет Министров Украины повторно внес в Верховную Раду законопроект о мобилизации. В законопроекте содержатся нормы по снижению призывного возраста до 25 лет, ограничения для уклоняющихся и не только. Бизнес проанализировал его, и многие нормы вызывают вопросы.

Согласно тексту документа , за неявку лица в ТЦК военкоматы смогут обращаться в суд и потребовать блокирования банковских счетов, запрета на выезд за границу и лишения водительских прав.

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