Рада приняла новые правила отсрочки от мобилизации — Finance.ua

Рада приняла новые правила отсрочки от мобилизации Сегодня 13:03 — Личные финансы

Рада приняла новые правила отсрочки от мобилизации

Верховная Рада приняла в целом два законопроекта по отсрочке от мобилизации.

Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос») в Telegram.

«Рада приняла законопроект № 12 104 об устранении правовой неопределенности по поводу предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. Сразу в целом — 304», — написал Железняк.

Согласно документам, предоставляется право на отсрочку прошедших плен гражданским, а также право на освобождение тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.

Также, по его словам, Рада приняла законопроект № 11 531 об обеспечении равных прав и возможностей военнослужащих наравне с мужчинами, имеющими право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации в части права на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести. при участии в боевых действиях их несовершеннородных брата или сестры. За документ проголосовали 308 нардепов.

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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11 391, который вносит изменения в закон о мобилизации в части отсрочки от призыва на службу для тех, чьи неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести.

Военнообязанные украинцы могут получить отсрочку от мобилизации в приложении «Резерв+». Первыми получили электронные отсрочки с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Позже сервис будет доступен для многодетных родителей.

1.4.3. Если вся необходимая информация о личности содержится в реестрах, то в приложении появится отсрочка. Для оформления отсрочки необходимо обновить приложение «Резерв+» до версииЕсли вся необходимая информация о личности содержится в реестрах, то в приложении появится отсрочка.

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