Рада приняла новые правила отсрочки от мобилизации — Finance.ua

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Рада приняла новые правила отсрочки от мобилизации

Личные финансы
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Рада приняла новые правила отсрочки от мобилизации
Рада приняла новые правила отсрочки от мобилизации
Верховная Рада приняла в целом два законопроекта по отсрочке от мобилизации.
Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк (фракция «Голос») в Telegram.
«Рада приняла законопроект № 12 104 об устранении правовой неопределенности по поводу предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации тем, чьи близкие родственники погибли или пропали без вести. Сразу в целом — 304», — написал Железняк.
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Согласно документам, предоставляется право на отсрочку прошедших плен гражданским, а также право на освобождение тем, чьи неполнородные родственники погибли или пропали без вести во время участия в боевых действиях.
Также, по его словам, Рада приняла законопроект № 11 531 об обеспечении равных прав и возможностей военнослужащих наравне с мужчинами, имеющими право на отсрочку от призыва на военную службу во время мобилизации в части права на увольнение с военной службы по причине гибели или пропажи без вести. при участии в боевых действиях их несовершеннородных брата или сестры. За документ проголосовали 308 нардепов.
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Напомним, ранее президент Украины Владимир Зеленский подписал закон № 11 391, который вносит изменения в закон о мобилизации в части отсрочки от призыва на службу для тех, чьи неполнородные родственники погибли на войне или пропали без вести.
Военнообязанные украинцы могут получить отсрочку от мобилизации в приложении «Резерв+». Первыми получили электронные отсрочки с инвалидностью, а также студенты и аспиранты. Позже сервис будет доступен для многодетных родителей.
Для оформления отсрочки необходимо обновить приложение «Резерв+» до версии 1.4.3. Если вся необходимая информация о личности содержится в реестрах, то в приложении появится отсрочка.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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