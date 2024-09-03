Рада поддержала отсрочку для «ограниченно пригодных» до 25 лет — Finance.ua

Рада поддержала отсрочку для «ограниченно пригодных» до 25 лет Сегодня 15:49

Рада поддержала отсрочку для «ограниченно пригодных» до 25 лет

Верховная Рада приняла за основу проект закона № 11 379д, предусматривающий освобождение от мобилизации украинцев в возрасте до 25 лет (признанных ограниченно пригодными). «За» проголосовали 295 депутатов.

Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

«Заблокировали в целом „слуги“», — отметил он.

Что предусматривает документ

Сообщается, что проект создан с целью урегулирования вопроса предоставления отсрочки от призыва на военную службу во время мобилизации военнообязанным, которые на день вступления в силу Закона Украины № 3621-IX состояли на военном учете военнообязанных, признанных непригодными к военной службе в мирное время, ограничено пригодными в военное время до достижения ими 25-летнего возраста.

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Кроме того, законопроект предусматривает увольнение с военной службы военнослужащих, проходящих военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период из числа лиц, состоящих на военном учете военнообязанных, признанных непригодными к военной службе в мирное время, ограничено пригодными в военное время и не достигших 25-летнего возраста.

Так, проектом закона предлагается внести изменения в заключительные положения законов Украины «О воинской обязанности и военной службе» и «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и установить, что на протяжении действия военного положения:

военнообязанные, которые на день вступления в силу Закона Украины № 3621-IX состояли на военном учете военнообязанных как такие, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службе в мирное время, ограниченно пригодными в военное время — не подлежат призыву на военную службу при мобилизации до достижения ими 25-летнего возраста. Такие лица в указанный период могут быть призваны на военную службу по их согласию;

военнослужащие, проходящие военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период из числа лиц, которые на день вступления в силу Закона Украины № 3621-IX состояли на военном учете военнообязанных как такие, которые по состоянию здоровья признаны непригодными к военной службы в мирное время, ограниченно пригодными в военное время, и не достигшие 25-летнего возраста могут быть уволены с военной службы, если они не выразили желания продолжать военную службу.

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