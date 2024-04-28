Профессиональный старт: важные аспекты трудоустройства подростков — Finance.ua

Профессиональный старт: важные аспекты трудоустройства подростков Сегодня 12:37 — Личные финансы

Профессиональный старт: важные аспекты трудоустройства подростков, Фото: freepik

Подростки зачастую стремятся раньше стать независимыми, поэтому ищут подработку. В основном это происходит в летний период, когда они свободны от обучения. Однако трудоустройство несовершеннолетних в Украине имеет ряд исключений и ограничений, пишет РБК-Украина.

Где подростки ищут работу

Несовершеннолетние, как правило, ищут легкую подработку. Они могут раздавать открытки, ухаживать за домашними питомцами владельцев, находящихся в отъезде.

Не менее популярны среди подростков работа операторами в call-центре, уход за младшими детьми или труд курьерами и официантами.

Свою работу подросток может найти на популярных в Украине площадках по трудоустройству, таких как OLX, Work.ua, Rabota.ua.

С какого возраста можно работать

В Украине подростки могут начинать работу с 14 лет, однако существуют определенные ограничения.

До 15 лет они могут работать только в то время, когда нет учебы, но только на легких работах.

Согласно Кодексу законов о труде, подростки могут трудоустраиваться с 16 лет.

С 15 лет они могут работать при согласии одного из родителей.

Подростки могут работать только сокращенное рабочее время:

16−18 лет — до 36 часов в неделю;

15−16 лет — до 24 часов в неделю;

учащиеся 14−15 лет (во время каникул) — до 24 часов в неделю.

Во время учебного года максимальная продолжительность рабочего времени несовершеннолетнего вдвое меньше:

16−18 лет — до 18 часов в неделю;

15−16 лет — до 12 часов в неделю;

14−15 лет — до 12 часов в неделю.

Особенности трудоустройства несовершеннолетних

В Кодексе законов о труде Украины указано, что трудовые договоры с несовершеннолетними обязательно заключаются в письменном виде.

Работодатель должен направить сообщение о принятии несовершеннолетнего на работу в орган ГФС.

Для подростков не предусмотрен испытательный срок, но если это первая работа, работодатель должен в течение 5 дней после принятия на работу завести для несовершеннолетнего трудовую книжку.

Главное условие — прохождение предварительного медицинского осмотра.

До 21 года лица должны проходить ежегодный медицинский осмотр. Организовывать и финансировать предварительные и периодические обязательные медицинские осмотры несовершеннолетних работников должен работодатель.

Оплата труда несовершеннолетних

Хотя подростки работают меньше, заработную плату получают как взрослые при полной продолжительности рабочего времени.

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Несовершеннолетние, работающие в свободное от учебы время, получают оплату труда пропорционально отработанному времени или от выработки. Предприятия могут также предоставлять учащимся доплаты к заработной плате.

Отмечается, что ежегодно подростки должны отдыхать не менее 31 календарного дня.

Несовершеннолетние имеют право на отпуск в любое удобное для них время и в полном объеме. Они не обязаны отрабатывать полгода непрерывной работы.

Также учащиеся и студенты могут получать дополнительные оплачиваемые отпуска для сдачи экзаменов, равно как и другие работники.

Где запрещено работать несовершеннолетним

Работа с опасными и вредными условиями труда не подлежит подросткам.

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Их нельзя привлекать к ночным, с 22:00 до 6:00, сверхурочным работам и работам в выходные дни.

В частности это:

под землей;

на тепловых и атомных электростанциях;

на нефте- и газодобывающих предприятиях;

других работах, утвержденных перечнем тяжелых работ.

До совершеннолетия работники не могут перемещать и поднимать вещи весом больше предельных норм.

Также погрузочная работа ограничивается по времени — не более одной трети рабочего времени. То есть если несовершеннолетний работает 7 часов в день, то погрузочная работа не должна длиться более 2,3 часа.

Увольнение подростка

В случае расторжения трудового договора по инициативе работодателя необходимо согласие районной (городской) службы по делам детей.

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Однако существуют исключения: если предприятие ликвидируется, сокращает штат, работник не отвечает требованиям работы или работа вредит его здоровью, то несовершеннолетнего могут уволить без согласия службы.

Также родители, усыновители или госорганы могут потребовать расторжения договора, если работа вредит здоровью ребенка.

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