ИИ отбирает работу у переводчиков и иллюстраторов: результаты опроса в Великобритании — Finance.ua
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ИИ отбирает работу у переводчиков и иллюстраторов: результаты опроса в Великобритании

Технологии&Авто
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ИИ отбирает работу у переводчиков и иллюстраторов: результаты опроса в Великобритании
ИИ отбирает работу у переводчиков и иллюстраторов: результаты опроса в Великобритании
В Великобритании провели опрос среди писателей, переводчиков и журналистов по поводу генеративного ИИ и его влияния на их работу. Согласно результатам, четверть опрошенных иллюстраторов (26%) и более трети переводчиков (36%) уже потеряли работу.
Об этом говорится в результатах опроса.
Опрос провел в январе крупнейший британский профсоюз писателей, иллюстраторов и переводчиков Общество авторов (The Society of Authors (SoA)).
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Тогда удалось получить 787 ответов. Среди респондентов были писатели художественной и нон-фикшн литературы, сценаристы, поэты и журналисты, а также иллюстраторы и переводчики.
Организация отмечает, что результаты демонстрируют не только неопределенность относительно будущей роли генеративного ИИ в профессии, но и влияние, которое он имеет на карьеру и средства к существованию.
Согласно результатам, примерно каждый пятый респондент (22%) заявил, что использовал ИИ в своей работе: это 1 из 10 иллюстраторов (12%), треть переводчиков (37%), пятая часть авторов художественной литературы (20%) и около четверти авторов нехудожественной литературы (25%).
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Часть (31%) использовали ИИ для поиска идей, а часть заметили, что делали это по просьбе заказчика или издателя.
Вместе с тем четверть иллюстраторов (26%) и более трети переводчиков (36%) уже потеряли работу из-за генеративного ИИ. А доход более трети иллюстраторов (37%) и более четверти переводчиков (43%) значительно снизился.
Почти две трети авторов художественной литературы (65%) и большая часть авторов нехудожественной литературы (57%) считают, что ИИ негативно повлияет на будущее их профессии, а среди переводчиков (77%) и иллюстраторов (78%) это мнение еще более популярно.
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Более 86% среди респондентов обеспокоены тем, что использование ИИ обесценивает творческий труд человека. Они беспокоятся, что технология может полностью заменить людей-творцов, а также, что приведет к снижению качества и разнообразия в креативных индустриях.
Подавляющее большинство призывали к прозрачности со стороны разработчиков, кроме того они хотят получать компенсацию при использовании произведений, а также этических подходов как к разработке генеративных систем ИИ, так и при их использовании. Почти 90% считают, что необходимо указывать, что контент создавался с помощью генеративных инструментов, поскольку потребители заслуживают честности.
«ИИ может быть мощным и полезным инструментом, но он должен соблюдать этические нормы и авторское право. Генеративный искусственный интеллект должен оставаться инструментом для поддержки и совершенствования творческой работы, созданной людьми, а не ее дешевой альтернативой», — отметила глава Creators' Rights Alliance и бывший исполнительный директор SoA Никола Соломон.

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По материалам:
suspilne.media
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