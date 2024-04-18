Автослесари получают больше всех: кого ищут работодатели в прифронтовых областях — Finance.ua

Автослесари получают больше всех: кого ищут работодатели в прифронтовых областях Сегодня 16:04 — Личные финансы

Автослесари получают больше всех: кого ищут работодатели в прифронтовых областях

Военные действия влияют на все сферы жизни Украины. Особенно это ощутимо в прифронтовых областях, где отдельные профессии стали востребованнее, чем в мирное время.

Об этом сообщила пресс-служба платформы OLX Украина , аналитики которой исследовали спрос на профессии в прифронтовых областях Украины.

Отмечается, что наиболее востребованной на рынке труда в прифронтовых регионах является профессия продавца или продавца консультанта.

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«По состоянию на конец марта на платформе OLX было размещено 1 642 вакансии этой профессии. Медианская зарплата колеблется от 12 200 до 17 500 грн, в зависимости от области. Наибольший оклад предлагают в Донецкой области, а самый маленький — в Николаевской области», — отмечают аналитики.

Вторая по популярности профессия — водитель. В зависимости от региона медианная зарплата колеблется от 22 000 до 30 000 грн.

«Меньше всего получат водители в Донецкой, Николаевской и Запорожской областях — от 22 000 до 22 500 грн. На тысячу больше предлагают на Харьковщине. Самая высокая зарплата на Херсонщине — 30 000 грн. Суммарно в этих областях размещено 865 вакансий для водителей — больше всего на Харьковщине (292 вакансии), а меньше всего на Херсонщине (16 вакансий)», — подчеркнули в OLX.

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По данным аналитиков, профессия повара стала третьей по популярности. Медианная зарплата здесь меньше — от 10 625 грн в Херсонской области до 18 000 грн в Харьковской области.

Суммарно на платформе опубликовано 507 вакансий повара — больше всего на Харьковщине (177), а меньше всего на Херсонщине (20).

На Харьковщине также часто ищут швей и портных (256 вакансий), предлагая зарплату в 17 500 грн.

Среди высокооплачиваемых профессий аналитики отмечают профессию автослесаря ​​- медианная зарплата здесь начинается от 25 000 грн (Донецка область) и до 31 250 грн (на Херсонщине).

Наименее оплачиваемой является профессия уборщицы. В среднем здесь стоит ожидать зарплату от 7 500 до 9 000 гривен.

«В целом стоит отметить, что рынок труда в прифронтовых областях достаточно активный. Количество откликов на разнообразные вакансии в марте на платформе OLX составило более 170 000. Рабочие профессии сегодня являются наиболее востребованными среди работодателей и не только в прифронтовых областях», — констатируют аналитики.

Справка Finance.ua:

Как рассказал директор Киевского областного центра занятости Денис Дармостук, сейчас в Украине на одного безработного есть две вакансии. При этом максимальный размер пособия по безработице составляет 7100 гривен;

в 2024 году правила трудоустройства в ряде стран Европы изменились. В частности, повысился размер минимальной заработной платы, то есть планки, ниже которой работодатели не имеют права платить работникам, в частности, украинцам;

украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране.



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Діло По материалам:

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