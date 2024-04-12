Кого нельзя увольнять во время войны: особенности применения КЗоТ — Finance.ua

Кого нельзя увольнять во время войны: особенности применения КЗоТ Сегодня 21:00 — Личные финансы

Кого нельзя увольнять во время войны: особенности применения КЗоТ

В процедуру увольнения внес коррективы Закон Украины «Об организации трудовых отношений в условиях военного положения». Поэтому при применении норм КЗоТ их нужно учитывать как работникам, изъявившим желание уволиться с работы, так и работодателям, инициирующим процедуру увольнения своих работников.

Увольнение по инициативе работника

Как правило, здесь используются две статьи КЗоТ — статья 36 пункт 1 (Соглашение сторон) и статья 38 (Увольнение по инициативе работника).

Если не возникает никакого конфликта между работником и работодателем, то здесь обычно нет никаких проблем.

Однако во избежание любых возможных недоразумений необходимо тщательно соблюдать все процедуры при написании и подаче соответствующих заявлений работодателю.

Подробнее об этом можно прочитать в нашем материале Как уволиться с работы правильно , там мы пытались описать основные моменты, которые могут возникнуть при такой процедуре.

Также следует добавить, что работник, написавший заявление об увольнении, к моменту увольнения может передумать. Если в случае статьи 36 необходимо достичь соглашения с работодателем, то статья 38 не предусматривает даже письменного уведомления о том, что работник передумал — в Кодексе до сих пор есть советская норма, которая оставляет за работником право просто не брать расчет и не уходить со своего рабочего места, что автоматически отменяет его заявление об уходе. Звучит абсурдно, но так и есть.

«Если посмотреть на наш Кодекс, то он, в первую очередь, защищает не работодателя, а работника. Кроме того, официальная позиция украинских судов, включая Верховный суд, заключается в следующем: „Суд становится в трудовых спорах, в том числе в спорах об увольнении, на сторону работника как менее защищенной стороны в трудовых отношениях“. Это была прямая цитата из постановлений Верховного суда. И поэтому, если вы представляете работодателя, то очень важно четко соблюсти процедуру всех правил увольнения», говорит Екатерина Цветкова, партнер, адвокат GOLAW, эксперт по трудовому праву.

Что касается особенностей, которые внесла в эту процедуру война, то расторжение трудового договора по инициативе работника («по собственному желанию», как это часто называют люди. — Ред.) во время действия правового режима военного положения предполагает безусловное незамедлительное его увольнение (т.е. в день написания заявления (ред.), если он этого просит.

В случае, если ведутся боевые действия и есть угроза жизни и здоровью этого работника. Это правило не относится к объектам критической инфраструктуры.

Увольнение по инициативе работодателя

Оснований для такого увольнения очень много, все перечислены в Кодексе законов о труде. Все они так же действуют и сейчас.

Однако есть категории работников, которых вообще нельзя уволить.

Во-первых (и это как раз изменение, вызванное войной. — Ред.), нельзя увольнять военнослужащих, которые были мобилизованы или пошли в ряды ВСУ (ТрО, НГУ и т. д. ) добровольно, по контракту.

За ними сохраняется рабочее место и должность. Конечно, на эту должность можно взять человека по договору, однако он должен освободить занимаемое рабочее место незамедлительно по возвращении военнослужащего на работу.

Что касается заработной платы, то до лета 2022 года за ними сохранялся средний заработок, который должен был выплатить работодатель, эта норма отменена.

Во-вторых, нельзя увольнять беременных женщин; женщин, имеющих детей до трех лет (при наличии соответствующего медицинского заключения — детей до шести лет); одиноких матерей, имеющих детей до 14 лет; родителей (опекунов, попечителей), имеющих детей с инвалидностью.

В-третьих, нельзя увольнять молодых специалистов, то есть лиц до 28 лет, для которых имеющаяся работа является первым местом работы после окончания учебного заведения или военной службы.

Если речь идет о коррективах, которые внесла в процедуру увольнения война, то необходимо затронуть еще такую ​​важную тему, как увольнение за прогул.

Прогул — это отсутствие работника на рабочем месте без уважительных причин. И тут сразу возникает вопрос — а если воздушная тревога, не работает транспорт, возникла угроза жизни и здоровью человека и т. п. — то это прогул или нет?

Еще весной 2022 года Минэкономики разъясняло, что за прогул не могут быть уволены те работники, которые не выходят на работу потому, что в месте, где расположено их предприятие, ведутся боевые действия, существует угроза их жизни и здоровью.

Однако это звучит довольно расплывчато. Как свидетельствует практика, увольнений за прогул больше именно на расстоянии от фронта. И наоборот, чем ближе к зоне боевых действий, тем меньше увольнений. Впрочем, общего правила здесь нет. Норма довольно двусмысленная.

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