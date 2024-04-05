У кого самые высокие зарплаты в Украине — исследование Work.ua Сегодня 15:02 — Личные финансы

У кого самые высокие зарплаты в Украине — исследование Work.ua

Как правило, в ежемесячных исследованиях Work.ua фиксирует рост заработной платы на 500 грн. Однако март стал исключением, и размер средней зарплаты так и остается на отметке 20 000 грн.

В каких областях самые большие зарплаты

Среди лидирующих областей неизменными остались зарплаты во Львовской (20 000 грн) и Днепропетровской (19 000 грн) областях.

После 4 месяцев плато увеличился размер средней зарплаты в Харьковской области (+500 грн до 18 000 грн). Также этот показатель вырос в Киевской (+400 грн до 22 400 грн) и Одесской (+600 грн до 20 000 грн.) области.

В марте также выросли зарплаты у работников некоторых категорий:

«Страхование» — 25 000 грн, +14% к февралю;

«Недвижимость» — 37 500 грн, +7%;

«Образование, наука» — 17 500 грн, +6%;

«СМИ, издательство, полиграфия» — 20 000 грн, +5%;

«Телекоммуникации и связь» — 21 000 грн, +5%;

«Юриспруденция» — 19 600 грн, +5%.

У кого самые высокие доходы

Самые высокие средние зарплаты (кроме руководящих должностей и сферы IT) рынок труда предлагает специалистам в Силах обороны Украины — в среднем 70 000 грн.

Среди гражданских профессий самые большие зарплаты в марте имели: медиабайер (52 500 грн), водитель-международник (45 000 грн), эндодонтист, рихтовщик, риелтор (40 000 грн), бизнес-аналитик (38 000 грн).

Справка Finance.ua:

по данным Минэкономики, украинские предприятия повышают уровень оплаты труда с целью удержания и привлечения нового высококвалифицированного персонала в условиях нехватки трудовых ресурсов в стране.

в этом году может произойти индексация зарплат для всех сотрудников, однако сумма повышения будет разной для каждого. Если индексации не будет, работодателя накажут согласно украинскому законодательству;

в марте компании опубликовали на DOU 4803 вакансий. Это почти на тысячу вакансий больше, чем в марте прошлого года. Больше всего вакансий появилось в маркетинге.



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