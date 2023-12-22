Придется отзывать с фронта? Работодатели бьют тревогу из-за дефицита кадров — Finance.ua

Придется отзывать с фронта? Работодатели бьют тревогу из-за дефицита кадров Сегодня 08:03 — Личные финансы

Придется отзывать с фронта? Работодатели бьют тревогу из-за дефицита кадров

Нехватка кадров в критических отраслях может поднять вопрос о пересмотре условий бронирования мужчин или об отзыве с фронта специалистов некоторых профессий.

Об этом заявил Алексей Мирошниченко, президент Конфедерации работодателей Украины в эфире национального телемарафона.

«Есть случаи, когда работодатели отказываются брать на работу мужчин призывного возраста, потому что они через несколько дней могут получить вызов в военкомат. Поэтому, возможно, государству следует пересмотреть механизм бронирования кадров для критических отраслей экономики. Возможно, мужчин определенных профессий нужно будет возвращать с фронта, поскольку восстановление государства и поддержание экономики в рабочем состоянии потребуют специалистов высокого уровня», — сказал Мирошниченко.

Еще одной причиной дефицита работников в критических отраслях он назвал значительную разницу в уровне заработных плат в коммерческом и бюджетном секторах. До введения карантина во втором квартале 2020 года зарплаты в обоих секторах были почти одинаковыми. В середине 2022 года зарплата у «бюджетников» была выше средней в бизнес-секторе на 80%, по итогам третьего квартала 2023 года разница составляет 46,7% - зарплата в коммерческом секторе составляла 15,9 тыс. грн против 23,4 тыс. грн в бюджетном.

«Бюджетная сфера конкурирует с бизнесом за кадры. Она имеет значительное преимущество — это бронь для мужчин», — отметил Мирошниченко.

Инфографика: Конфедерация работодателей Украины

По его словам, дефицит рабочих кадров был и до полномасштабного вторжения. Причиной стало неприятие обществом профессионально-технического образования как перспективного. В 2023 году рабочие профессии начали получать 104 тыс. учащихся, в то время как в высшие учебные заведения поступили 435 тыс. студентов.

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«Нужно изменить отношение общества к профессионально-техническому обучению. Последние 10−12 лет есть тенденция к получению высшего образования любой ценой — есть представление, что это „социальный лифт“, который позволит быть лучше и найти высокооплачиваемую работу. Но это не так. Нам нужно изменить этот тренд. Строители, электрики, слесари, токари — это те специальности, без которых не будет восстановления Украины», — подчеркнул президент Конфедерации работодателей Украины.

Справка Finance.ua:

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