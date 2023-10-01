Дефицитные профессии в Украине и уровень зарплат — Finance.ua

Дефицитные профессии в Украине и уровень зарплат
Какие еще специальности в Украине популярны и даже дефицитны? Об этом можно узнать, анализируя государственную поддержку, которую в этом году оказывают при поступлении в вузы и средние учебные заведения в Украине. Ее предоставляют 64 специальностям в 14 отраслях знаний.
Об этом пишет «Правительственный курьер».
Среди них особенно популярны такие специалисты:
- преподаватели в дошкольных учреждениях, заведениях среднего и высшего образования;
- механики, материаловеды, металлурги,
- электро- и энергоинженеры,
- технологи по химии и биотехнологи,
- пищевые технологи, лесные инженеры, гидротехники,
- военные специалисты, специалисты по гражданской безопасности, специалисты по транспорту.
Но это на ближайшую перспективу.
А сейчас самые востребованные рабочие профессии: уборщик, охранник, бармен или бариста (что свидетельствует о восстановлении рынка общественного питания), комплектовщик.
Среди интеллектуальных профессий, как и в начале лета, наиболее востребованы логисты, маркетологи, проджект-менеджеры, врачи, ветеринарные врачи, фармацевты, учителя школ и средних учебных заведений и, разумеется, специалисты военного направления.
Средняя заработная плата за последний месяц лета немного выросла. По информации work.ua, она повысилась на 500 гривен и составила 17,5 тысячи гривен. Самые высокие зарплаты в Киевской (19,3 тысяч гривен), Львовской (17,5 тысяч) и Одесской (17,5 тысяч гривен) областях.
Итак, украинский рынок труда в конце лета — в начале осени 2023 значительно активизировался. Ему присущи вполне положительные тренды, в частности, рост количества вакансий, заработных плат
и т. д. Но дальнейшая его судьба будет полностью зависеть от успехов Вооруженных сил Украины.
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