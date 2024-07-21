Предложение на рынке недвижимости растет, однако найти покупателя все труднее — эксперт Сегодня 16:03 — Недвижимость

Предложение на рынке недвижимости растет, однако найти покупателя все труднее — эксперт

Украинцы массово продают жилье. К концу июня количество активных объявлений о продаже квартир выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, достигнув почти 270,5 тысячи. Из-за большого количества предложений на рынке владельцам квартир становится все труднее найти покупателя.

Об этом сообщила руководитель сектора развития продаж «OLX Недвижимость» Оксана Остапчук в интервью «Телеграфу».

Рост количества объявлений о продаже жилой недвижимости свидетельствует не об оживлении рынка, а скорее о массовой распродаже квартир украинцами.

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По мнению экспертов по недвижимости, спрос на жилье остается низким. Среднее количество откликов на одно объявление уменьшилось на 9,5%, и сейчас на каждое предложение откликаются в среднем всего два потенциальных покупателя.

«Такая тенденция, на первый взгляд, выглядит немного странно. Потому что и риелторы, и застройщики говорят, что спрос на жилье понемногу растет, в частности, немало желающих приобрести квартиру по льготной ипотеке от государства в рамках программы «єОселя», — говорит Остапчук.

Несмотря на уменьшение количества откликов на каждое среднестатистическое объявление о продаже квартир, цена жилья (по крайней мере, указанная в объявлениях) растет.

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По данным OLX, за год медианная цена выросла на 7,9% - до 1,9 млн гривен. Больше всего подорожали двухкомнатные квартиры — плюс 10% к ценнику (до 2,1 млн гривен). Однокомнатные прибавили в цене 9,1% (до 1,5 млн гривен), трехкомнатные — 6,5% (до 2,6 млн гривен)

Какое жилье сейчас ищут украинцы

73% покупателей ищут более дешевое жилье и предпочитают квартиры на низких этажах. Важным фактором является удаленность от стратегических объектов.

Популярно жилье, вблизи которого расположены станции метро или остановки общественного транспорта. Также 55% покупателей интересуются новостройками (после 2011 года) и только 11,6% готовы рассматривать жилье советской застройки.

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Цены на жилье на вторичном рынке в большинстве крупных городов тоже растут, причем даже существеннее, чем на первичке.

Эксперты объясняют это тем, что на вторичке квартиры традиционно выставляют на продажу в долларах, а поскольку валютный курс вырос, поползли вверх и цены в гривнах.

Причины массовой продажи квартир

Эмиграция. Многие украинцы, выехавшие за границу и нашедшие работу, решают продать свое жилье в Украине, чтобы иметь стартовый капитал для приобретения недвижимости в ЕС.

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Неуверенность в безопасности. Из-за продолжения военных действий и ракетных обстрелов, даже в тыловых регионах некоторые владельцы решают продать свое жилье и перейти на аренду или планируют приобрести новое жилье после войны.

Если раньше люди покупали квартиры для сдачи в аренду, то теперь пытаются избавиться от излишней недвижимости из-за уменьшения спроса на аренду во многих городах, особенно на Левобережье Украины.

Напомним, по данным ЛУН, самыми дорогими в столице оказались не новостройки, а дореволюционные дома, построенные к 1918 году. Преимущественно концентрация таких домов в центре города, поэтому высокая цена.

Также на сегодняшний день они выигрывают у новостроек толстыми метровыми стенами, высокими потолками, централизованным отоплением и водоснабжением, что важно во время блэкаутов.

Средняя цена за квадратный метр — 2300 долларов за однокомнатную, и 2200 за двухкомнатную и трехкомнатную.

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