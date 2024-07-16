Цены на аренду жилья в Киеве: спрос на однокомнатные не уменьшается — Finance.ua
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Цены на аренду жилья в Киеве: спрос на однокомнатные не уменьшается

Недвижимость
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Цены на аренду жилья в Киеве: спрос на однокомнатные не уменьшается
Цены на аренду жилья в Киеве: спрос на однокомнатные не уменьшается
Столичные цены на аренду жилья находятся на достаточно высоком уровне, и это еще не конец. Обычно пик ПОдорожания приходится на август — начало сентября.
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Киев благодаря усиленной защите неба считается более безопасным городом, поэтому рынок аренды здесь после зимнего застоя традиционно восстанавливается. Если брать медианную стоимость аренды в столице с начала года, то видим рост в гривне от 7 до 13% на однокомнатные квартиры и на 8−12% на двухкомнатные и трехкомнатные лоты в зависимости от района", — говорит Виктория Берещак.
По данным порталов недвижимости, в июне цена аренды:
  • однокомнатной квартира в Киеве в среднем колебалась в пределах 8−11 тыс. грн,
  • двухкомнатной — 12−15 тыс. грн,
  • трехкомнатной — от 25 тыс. грн и выше.
Если отследить динамику предложения и закрытия сделок аренды за последние три месяца, то, говорит Берещак, можно увидеть, что особым спросом пользуются Подольский, Оболонский, Шевченковский, Соломенский районы.
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«Инфляционные процессы и курсовые колебания стимулируют владельцев квартир играть на повышение, — отметила Виктория Берещак в разговоре с Фокусом. — Сейчас как раз относительно благоприятное окно возможностей: в конце весны — начале лета рынок аренды оживает. Наиболее ликвидными лотами в столице являются однокомнатные квартиры площадью 4 55 кв. м или двухкомнатные от 55 до 70 кв.м.
В Киеве есть жилые дома, где электричество никогда не выключают, более того: это стало конкурентным преимуществом. В объявлениях об аренде так и пишут: «свет есть всегда».
«Таких домов мало, но они действительно есть, — говорит столичный риэлтор Марина Кольцова. — Во-первых, это дома, подключенные к одной линии с объектами критической инфраструктуры — больницами, предприятиями, станциями метро. Во-вторых, это квартиры в ЖК, жильцы которых самостоятельно установили источники бесперебойного энергопитания. Обычно такое переоборудование позволяет поставлять в квартиру холодную воду и даже оставить работать один из лифтов. Цены на квартиры „со светом“ выше на 15−20%, но в целом стоимость аренды в большей степени все же зависит от места расположения, качества жилья и его наполнения, чем от обещаний всегда жить с электричеством».
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По материалам:
Фокус
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