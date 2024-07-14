Эксперт спрогнозировал, как изменятся цены на жилье в Украине до конца лета — Finance.ua

Эксперт спрогнозировал, как изменятся цены на жилье в Украине до конца лета Сегодня 10:14 — Недвижимость

Эксперт спрогнозировал, как изменятся цены на жилье в Украине до конца лета, pixabay.com

Цены на жилье в Украине колеблются из-за ряда факторов. К концу лета ситуация на рынке недвижимости может кардинально поменяться.

Об этом рассказала эксперт по рынку недвижимости Марианна Бигунец в комментарии 24 Каналу.

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«По прогнозам, к концу лета уровень цен на первичном рынке может вырасти по меньшей мере на 5%, а максимально, учитывая все названные факторы, — до 10−12% в гривне», — говорит эксперт.

То есть к концу лета цены на жилье могут вырасти в среднем на 2−4 тысячи гривен за метр квадратный.

Что влияет на цены на недвижимость

Инфляция и рост курса доллара. Согласно прогнозам, цены увеличатся, по меньшей мере, на 10−15%, из-за чего подорожают и строительные материалы. Также цена квадратного метра зависит от курса доллара.

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Выключение света и нехватка рабочей силы приводит к пересмотру графиков строительства и увеличению затрат, в частности, из-за повышения зарплат.

Ситуация в экономике и на рынке ипотеки может потенциально увеличить круг покупателей.

Степень военных рисков. Концентрация спроса на жилье наблюдается в неопасных регионах.

Напомним, согласно данным Госстата, средняя плата за аренду 1-комнатной квартиры в апреле 2024 года составила 6 880 гривен. Но с начала года цена возросла на 4,2%.

К самым большим проблемам рынка аренды жилья украинцы относят его тотальную тенизацию, отсутствие государственных программ аренды и незащищенность арендаторов.

Телеканал 24 По материалам:

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