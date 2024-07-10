На что арендодатели обращают внимание при выборе арендаторов (инфографика) — Finance.ua

На что арендодатели обращают внимание при выборе арендаторов (инфографика) Сегодня 13:00 — Недвижимость

На что арендодатели обращают внимание при выборе арендаторов (инфографика)

В Украине за время полномасштабной войны изменились требования арендодателей к арендаторам. Кроме платежеспособности, отсутствия животных и детей, владельцы недвижимости обращают внимание на политическую позицию потенциальных арендаторов и даже их религию и национальность.

Идеальный арендатор — молодая платежеспособная супружеская пара украинцев (национальность тоже важна) без животных, без детей и без желания приглашать гостей.

Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией OLX.

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В ходе опроса у арендодателей спросили, какими должны быть арендаторы.

Большинство заявило о платежеспособности и отсутствии животных.

На третьем месте среди критериев — отсутствие детей.

Также важна позиция по поводу войны, семейное положение, национальность.

Около 2% арендодателей отметили, что для них важна даже принадлежность к определенной религии. В Украине худшая за последние десятилетия демографическая ситуация, и создание комфортной инфраструктуры для молодых родителей — часть государственной политики. При этом у молодой пары с ребенком гораздо меньше шансов найти квартиру для аренды.

Кому владельцы отказывают в аренде жилья

При этом OLX выяснил , кому чаще всего отказывают арендодатели.

Среди арендодателей, опрошенных в компании OLX весной 2024 года, почти 39% не готовы сдавать свои жилища клиентам с домашними животными.

С другой стороны, Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость рассказывает, что почти 72% опрошенных арендаторов сообщали об осложнениях с поиском жилья для аренды из-за наличия домашних животных.

Ирина Луханина, независимый эксперт по недвижимости, подтверждает, что отказы от владельцев жилья чаще всего получают именно потенциальные арендаторы с домашними любимцами, а к наличию кошек владельцы квартир относятся хуже, чем к наличию собак.

Справка Finance.ua:

Согласно данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в апреле 2024 года составила 6880 гривен. Но с начала года цена возросла на 4,2%.



К самым большим проблемам рынка аренды жилья украинцы относят его тотальную тенизацию, отсутствие государственных программ аренды и незащищенность арендаторов.



Министерство социальной политики разработало новый инструмент для внутренне перемещенных лиц, арендующих жилье, — субсидию на аренду жилья.

Обозреватель По материалам:

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