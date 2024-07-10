На что арендодатели обращают внимание при выборе арендаторов (инфографика) — Finance.ua

На что арендодатели обращают внимание при выборе арендаторов (инфографика)
В Украине за время полномасштабной войны изменились требования арендодателей к арендаторам. Кроме платежеспособности, отсутствия животных и детей, владельцы недвижимости обращают внимание на политическую позицию потенциальных арендаторов и даже их религию и национальность.
Идеальный арендатор — молодая платежеспособная супружеская пара украинцев (национальность тоже важна) без животных, без детей и без желания приглашать гостей.
Об этом свидетельствуют данные социологического исследования, проведенного компанией OLX.
В ходе опроса у арендодателей спросили, какими должны быть арендаторы.
- Большинство заявило о платежеспособности и отсутствии животных.
- На третьем месте среди критериев — отсутствие детей.
- Также важна позиция по поводу войны, семейное положение, национальность.
Около 2% арендодателей отметили, что для них важна даже принадлежность к определенной религии. В Украине худшая за последние десятилетия демографическая ситуация, и создание комфортной инфраструктуры для молодых родителей — часть государственной политики. При этом у молодой пары с ребенком гораздо меньше шансов найти квартиру для аренды.
Кому владельцы отказывают в аренде жилья
При этом OLX выяснил, кому чаще всего отказывают арендодатели.
Среди арендодателей, опрошенных в компании OLX весной 2024 года, почти 39% не готовы сдавать свои жилища клиентам с домашними животными.
С другой стороны, Оксана Остапчук, руководитель сектора по развитию продаж OLX Недвижимость рассказывает, что почти 72% опрошенных арендаторов сообщали об осложнениях с поиском жилья для аренды из-за наличия домашних животных.
Ирина Луханина, независимый эксперт по недвижимости, подтверждает, что отказы от владельцев жилья чаще всего получают именно потенциальные арендаторы с домашними любимцами, а к наличию кошек владельцы квартир относятся хуже, чем к наличию собак.
Справка Finance.ua:
- Согласно данным Госстата, средняя плата за месячную аренду 1-комнатной квартиры в апреле 2024 года составила 6880 гривен. Но с начала года цена возросла на 4,2%.
- К самым большим проблемам рынка аренды жилья украинцы относят его тотальную тенизацию, отсутствие государственных программ аренды и незащищенность арендаторов.
- Министерство социальной политики разработало новый инструмент для внутренне перемещенных лиц, арендующих жилье, — субсидию на аренду жилья.
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