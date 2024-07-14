Количество продаж на рынке вторичной недвижимости обвалилось на 30−50% - эксперт — Finance.ua

Количество продаж на рынке вторичной недвижимости обвалилось на 30−50% - эксперт
Украинцы проявляют больший интерес к покупке жилья на вторичном рынке. Однокомнатные квартиры с ремонтом, расположенные на нижних этажах, пользуются большим спросом.
Об этом рассказал эксперт по недвижимости Иван Кудояр в комментарии УНН.
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«Сейчас сделок стало меньше, реально. Если сравнивать с летом прошлого года, то количество сделок упало примерно на 40 процентов», — отметил Кудояр.
По его словам, сейчас спросом пользуются однокомнатные квартиры с ремонтом на нижних этажах, цена за которые варьируется в районе 60 тысяч долларов. А вот жилье без ремонта продается очень сложно.
«Никто не хочет связываться с ремонтами», — объяснил эксперт.
Он отметил, что количество продаж на рынке вторичной недвижимости обвалилось на 30−50%.
«То есть другими словами: средний чек снизился мощно, количество сделок упало процентов на 30−40, а то и 50, в зависимости от сегмента рынка, нижние этажи, квартиры с ремонтом и квартиры маленькие. Уменьшение идет в объеме», — сказал Кудояр.
В то же время, по его словам, украинцы сейчас боятся вкладывать средства в строящееся жилье.
«Что касается первички, то за последний год среди моих знакомых только две было куплено квартиры, которые на этапе фундамента. Люди вообще боятся всего. Это очень редкие сделки. Первичка — людей интересует дом, который сдан или почти сдан, или вот-вот сдан, и чтобы цена была небольшая, потому что они идут без ремонта, с ремонтом не хотят сталкиваться
и т. д.», — добавил Кудояр.
Сейчас, по его словам, на рынке сложилась уникальная ситуация, когда готовое жилье можно купить дешевле, чем строящееся.
При этом цены на квартиры в Украине, по данным эксперта, остались на уровне тех, которые были до широкомасштабного вторжения россии.
«Цены плюс минус такие же, как и до войны были. Есть застройщики, которые подняли там на 10−15%, они это мотивируют стоимостью бензина, электроэнергии. Плюс темпы строительства у многих упали, плюс еще и… в Киеве было 20 активных застройщиков, сейчас их осталось 7», — рассказал Кудояр.
По его словам, сейчас пользуется спросом недвижимость в Закарпатье, Львове, Ивано-Франковске, поскольку эти области считают более безопасными.
В то же время, по данным Кудояра, рынок недвижимости в Киеве и Киевской области менее активный, хотя сюда и едут люди из регионов.
«Вероятнее всего, больше снимают жилье, снимают достаточно активно, и риэлторы выживают за счет аренды больше», — добавил он.
Напомним, по данным OLX, прежде всего украинцев, ищущих квартиру, интересует стоимость жилья. Это главный критерий при выборе, который опрошенные учитывают на 72%.
Также в тройку главных критериев вошли расположение (67%) и состояние дома (63%). Состояние квартиры и качество ремонта, а также планировка и площадь квартиры (48%) — следующие в списке.
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