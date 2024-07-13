В каких странах Европы возросла стоимость аренды и покупки жилья на 200% - исследование — Finance.ua

В каких странах Европы возросла стоимость аренды и покупки жилья на 200% - исследование Сегодня 16:08 — Недвижимость

В каких странах Европы возросла стоимость аренды и покупки жилья на 200% - исследование

Специалисты сравнили первый квартал 2024 года с базовым периодом 2010 года и определили страны, где стоимость жилья выросла рекордно, а также страны с высоким уровнем жизни, где стоимость жилых квадратов уменьшилась.

Соответствующее исследование публикует Eurostat.

Покупка жилья

В общей сложности специалисты обнаружили более 20 стран Европы, где стоимость жилья выросла.

Рекордно возросла стоимость жилья в Эстонии (+223%) и Венгрии (+207%). Несколько меньше, но почти достигают рекордного уровня такие европейские страны, как Литва (170%), Латвия (140%), Чехия (125%), Австрия (108%) и Люксембург (101%).

Как отмечают специалисты, снижение стоимости наблюдалось в Италии, где цена за жилье стала дешевле на 8% и на Кипре, где соответствующая стоимость услуг уменьшилась на 1,2%.

Аренда квартиры

Что касается арендной платы за квартиру, то она выросла в 26 странах Европейского Союза.

Самый высокий рост арендной платы за жилье зафиксирован в Эстонии — +201%, Литве (+174%) и Ирландии (+104%).

Единственная страна, где произошло снижение цен на аренду — Греция. Здесь арендная плата сократилась на 19%.

Справка Finance.ua:

по результатам опроса Work.ua, прежде всего украинцев, ищущих квартиру, интересует стоимость жилья. Это главный критерий при выборе, который опрошенные учитывают на 72%;

по данным ЛУН, минимальная средняя цена на однокомнатные квартиры в Киеве составляет 41 900 долларов. Эта сумма может служить ориентиром для ищущих жилье в Деснянском районе;

как свидетельствует статистика Госстата, аренда однокомнатной квартиры в Киеве подорожала на 103,35 грн. В то же время стоимость аренды аналогичной квартиры в Киевской области выросла на 178,58 грн.



Дзеркало Тижня По материалам:

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