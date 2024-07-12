Как изменились цены на квартиры на первичке и вторичке в июне: исследование — Finance.ua

Как изменились цены на квартиры на первичке и вторичке в июне: исследование Сегодня 13:02 — Недвижимость

Как изменились цены на квартиры на первичке и вторичке в июне: исследование, unsplash.com

В июне средняя цена за квадратный метр в новостройке в гривне в Украине выросла на 1,3%. На вторичном рынке средняя стоимость продажи однокомнатной квартиры в большинстве своем росла в течение последнего года.

Об этом свидетельствуют аналитические данные украинского маркетплейса недвижимости Dim.ria

Первичный рынок

На рынке новостроек в Украине активны 77% отделов продаж — с января этого года показатель вырос на 1,6%. Больше всего работают в Закарпатской, Тернопольской, Волынской и Львовской областях (94−96%).

Доля готовых новостроек в настоящее время составляет 31,7%, этот показатель также вырос с начала 2024 года — тогда он составлял 30%.

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В июне в Украине сдали 7 новостроек на 22 секции, а с начала года ввели в эксплуатацию 74 новостройки на 130 секций, из них в Киеве 10 новостроек, в Киевской области — 18.

Цены

За последний месяц средняя цена за м² в гривне в Украине выросла на 1,3%, за последнее полугодие — на 5,9%, а в масштабе года увеличение составило 7,6%.

Наиболее стремительный рост стоимости квадратных метров на первичном рынке наблюдается в Кировоградской области, а самое существенное снижение — в Запорожской. Самой высокой ценой за квадратный метр в новостройке традиционно выделяется столица — 55 182 грн/м².

Инфографика: Dim. ria

Вторичный рынок

На вторичном рынке за последний месяц наблюдался спад количества предложений продажи вторичного жилья, однако в масштабах полугодия и года их количество в целом растет. Существенный рост по этому показателю за последнее полугодие и год показала Ивано-Франковская область.

Цена

Средняя стоимость продажи однокомнатной квартиры на вторичном рынке, которую указывали продавцы в своих объявлениях, в большинстве своем росла в течение последнего года. Исключением стали только Хмельницкая, Харьковская, Запорожская области и Киевская область без учета Киева — там средняя стоимость осталась без изменений или снизилась.

Инфографика: Dim. ria

Дороже всего однокомнатная квартира стоит в Киеве — $96 548, второе место по стоимости занимает Львов и область — $70 402 (+21%), третье место Закарпатская область — $58 768 (+34%).

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Если рассматривать более подробно стоимости жилья в разных районах Киева, то самые высокие цены за квартиры любой комнатности на вторичном рынке — в Печерском районе, самые низкие — в Деснянском. За однокомнатную квартиру в Печерском продавцы просят в среднем $117 462, в Деснянском — в 2,5 раза меньше — $46 611.

Инфографика: Dim. ria

Справка Finance.ua:

по данным OLX, прежде всего украинцев, которые ищут квартиру, интересует стоимость жилья. Это главный критерий при выборе, который опрошенные учитывают на 72%. Также в тройку главных критериев вошли расположение (67%) и состояние дома (63%). Состояние квартиры и качество ремонта, а также планировка и площадь квартиры (48%) — следующие в списке;

в стоимость жилых объектов, старт строительства которых начнется во втором квартале, заложен курс доллара к гривне на уровне 45−47 грн/долл.;

по данным ЛУН, средняя стоимость однокомнатной квартиры на вторичном рынке в объявлениях — 60 000 долларов, а средняя стоимость однокомнатной квартиры, по данным реально проданных квартир, составляет 45 000 долларов.

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