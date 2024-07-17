Загородные дома дешевеют из-за аномально низкого спроса — Finance.ua

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Загородные дома дешевеют из-за аномально низкого спроса

Недвижимость
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Загородные дома дешевеют из-за аномально низкого спроса
Загородные дома дешевеют из-за аномально низкого спроса
Цены на частные дома и коттеджи летом обычно самые высокие, но в этом году все иначе. Спрос на загородную недвижимость очень низок, поэтому стоимость загородной недвижимости падает.
По словам киевского риелтора Александра Крикницкого, сейчас люди просто боятся вкладывать средства во что-то очень дорогое. Если в прошлом году ситуация на рынке была еще более или менее оптимистичной, то в 2024-м — все совсем не так.
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По мнению риелтора, на решение людей в этом году дополнительно повлияла усиленная мобилизация.
У людей отсутствует видение четкого будущего. Украинцы боятся вкладывать средства во что-то стоящее, не имея оснований под ногами. Когда нет экономического оптимизма, нет и инвестиционного потенциала. Был оптимизм в прошлом году — рынок недвижимости значительно оживился. В этом году в связи с ситуацией на фронте и новыми мобилизационными правилами превалирует пессимизм, отметил эксперт.
Единственное, что дает периодическое оживление на рынке — государственные жилищные программы, которые распространяются и на частные дома.
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«Выделили средства по „єОселя“, „єВідновлення“, по жилищным постановлениям для военных — это дало всплеск рынку и месяц сделки есть. Перестали выделять деньги — рынок затих. Июнь-июль этого года — сухие месяцы: сделок нет. Очень редко когда с появится покупатель, у кого есть настоятельная потребность купить частный дом, но это не массовый характер», — поделился Александр Крикницкий.
К слову, больше всего покупатели сейчас ищут квартиры на нижних этажах и с готовым ремонтом.
По материалам:
Телеканал 24
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