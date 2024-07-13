Вторичный рынок: где в Киеве дороже всего и дешевле всего купить квартиру — Finance.ua

Вторичный рынок: где в Киеве дороже всего и дешевле всего купить квартиру Сегодня 10:04 — Недвижимость

Вторичный рынок: где в Киеве дороже всего и дешевле всего купить квартиру

На вторичном рынке недвижимости Киева есть широкий выбор предложений, но цены на квартиры значительно варьируются в зависимости от района столицы.

О том, сколько стоят квартиры в Киеве на «вторичке», говорится в статистике портала ЛУН.

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Минимальная средняя цена на однокомнатные квартиры в Киеве составляет 41 900 долларов. Эта сумма может служить ориентиром для тех, кто ищет жилье в Деснянском районе.

Где дороже всего

На Печерске традиционно самые высокие цены на недвижимость — в среднем 112 500 долларов за однокомнатную квартиру.

Шевченковский район также отличается высокими ценами, но значительно ниже, средняя стоимость составляет 79 тыс. долларов.

В Киеве похожие цены на жилье можно найти в:

Оболонском районе — 53 700 долларов;

Соломенском — 58 тыс. долларов;

Подольском — 58 тыс. долларов;

Днепровском — 59 900 долларов.

Относительно двухкомнатных квартир, самые дешевые предложения можно найти в Деснянском районе за 56 700 долларов.

Самые высокие цены на такой тип жилья наблюдаются на Печерске, где они составляют в среднем 170 тыс. долларов.

Трехкомнатные квартиры на Печерске в среднем стоят 299 000 долларов, в то время как в Деснянском районе их можно приобрести за 71 000 долларов.

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В других районах цены также отличаются: в Святошинском они составляют 87 тыс. долларов, а в Днепровском — 99 тыс. долларов.

Напомним, небольшие квартиры, несмотря на войну, имеют спрос в Украине, а цены на недвижимость в крупных городах остаются стабильными. Инвестиции в недвижимость могут быть прибыльными в долгосрочной перспективе, а вот аренда жилья может дать психологический комфорт.

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