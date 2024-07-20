Где в Украине дороже всего и дешевле всего снимать жилье — обновленные данные Госстата — Finance.ua
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Где в Украине дороже всего и дешевле всего снимать жилье — обновленные данные Госстата

Недвижимость
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Где в Украине дороже всего и дешевле всего снимать жилье — обновленные данные Госстата
Где в Украине дороже всего и дешевле всего снимать жилье — обновленные данные Госстата
Средняя стоимость аренды однокомнатной квартиры в июне 2024 года составила 6932 гривны. Хотя цены немного снизились (на 10 гривен) за месяц, с начала года аренда выросла на 4,9%.
Об этом сообщает Госстат.

Где в Украине дороже всего снимать жилье

На первое место по стоимости аренды снова вышла Закарпатская область, хотя аренда упала на 8,1% до 11 698 гривен.
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Львовщина опустилась на второе место. Стоимость аренды с начала года упала на 2,4% до 11 511 гривен.
На третьем месте Ровенская область, где аренда с начала года выросла на 36,3%, до 9811 гривен.
В Киеве аренда подорожала на 4,2% до 9093 гривен. Столица сохраняет четвёртое место по стоимости.
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Стоимость аренды растет в западных и некоторых центральных областях Украины.

Где дешевле всего

Самые низкие цены в близлежащих к фронту областях:
  • Херсонской — 2 831 гривна;
  • Сумской — 3 289 гривен;
  • Николаевской — 3 485 гривен.
Где в Украине дороже всего и дешевле всего снимать жилье — обновленные данные Госстата
Напомним, по данным Dim. ria, лидером стоимости аренды квартиры, как и в предыдущие периоды, остается Киев со средней ценой аренды однокомнатной квартиры 17 771 грн.
К самым большим проблемам рынка аренды жилья украинцы относят его тотальную тенизацию, отсутствие государственных программ аренды и незащищенность арендаторов.
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По материалам:
РБК-Україна
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