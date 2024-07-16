Жилье в Чехии: сколько сейчас стоят квартиры — Finance.ua

Жилье в Чехии: сколько сейчас стоят квартиры Сегодня 18:33 — Недвижимость

Жилье в Чехии: сколько сейчас стоят квартиры

почти на 5%. Об этом сообщает Во 2-м квартале 2024 года цены на вторичное жилье в крупных городах Чехии выросли в годовом исчислении в среднемОб этом сообщает uamedia.eu

Квадратный метр в старой квартире средней площади после реконструкции теперь стоит 60 737 крон (2392 евро).

Ни в одном из городов не наблюдалось снижения в годовом исчислении или по сравнению с предыдущим кварталом.

Наибольший рост

В Остраве квартиры подорожали на 16%, также подорожали более чем на 10% в Пльзене и Брно.

Самое дорогое жилье по-прежнему предлагают в столице. В настоящее время в Праге можно купить вторичное жилье в среднем за 129 150 крон (5088 евро) за кв. метр.

За последние шесть месяцев цены выросли на 8000 крон за кв. метр, год назад они составляли около 117 870 крон за кв. метр.

Квартира в Праге

Стоимость неновой квартиры площадью 80 кв. м в Праге, согласно анализу компании FérMakléři.cz, сейчас составляет около 10,3 млн крон (примерно 420 408 евро).

В этот же период прошлого года квартиру аналогичного размера можно было купить за 9,43 миллиона крон (370 тыс. евро).

В Брно цены на неновые квартиры средней площади составляют около 8,1 миллиона крон (320 тыс. евро).

Пособие в Чехии

По данным Министерства труда и социальных дел Чехии, в первые 150 дней после предоставления временной защиты гуманитарная помощь в Чехии для украинских беженцев составляет:

3490 крон — для детей в возрасте до 6 лет;

4188 крон — для детей от 6 до 10 лет;

5235 крон — для детей с инвалидностью;

4860 крон — для взрослых;

7290 крон — для лиц с инвалидностью.

Начиная с шестого месяца после предоставления временной защиты размер выплат для взрослых меняется:

3130 крон — для взрослых;

4860 крон — для взрослых из категории уязвимости;

7290 крон — для лиц с инвалидностью.

То есть в течение первых 5 месяцев финансовая помощь равна установленному прожиточному минимуму, а затем — минимуму, необходимому для существования. Это происходит, если взрослый трудоспособный человек не пытается обеспечить себя сам и не является уязвимым лицом.

Помощь для детей после 150-дневного пребывания под защитой остается неизменной.

Как украинцам получить гуманитарную помощь

Вместе с заявкой на денежные выплаты украинцам необходимо предоставить банковские выписки со всех счетов из чешских и иностранных банков.

В месяце, когда вы получаете временную защиту, граждане Украины могут подать заявление в отделение Управления труда Чешской Республики. Затем это можно сделать только онлайн.

Чтобы уточнить дополнительные вопросы и получить необходимую информацию на украинском языке, можно:

позвонить по специальной линии Центра занятости Чешской Республики по номеру 950 180 100;

написать по электронной почте ua@uradprace.cz.

Справка Finance.ua:

Напомним, Министерство внутренних дел Чехии начинает пилотный проект содействия добровольному возвращению украинцев домой. Об этом сообщила пресс-служба министерства. Сообщается, что проект продлится с июня по ноябрь, участие в нем могут принять иностранцы, проживающие в Чехии из-за войны в Украине. Подчеркивается, что это не касается военной службы украинцев.

Министр пояснил, что для 400 человек будут приобретены билеты на автобус от места проживания в Чехии до ближайшего места пребывания в Украине, еще 30 лицам с проблемами со здоровьем будут предоставляться индивидуальные услуги медицинского транспорта.

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