Права и обязанности иммигрантов в Польше: что нужно знать — Finance.ua

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Права и обязанности иммигрантов в Польше: что нужно знать

Личные финансы
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Права и обязанности иммигрантов в Польше: что нужно знать
Права и обязанности иммигрантов в Польше: что нужно знать
Еврокомиссия готовит законопроект, связанный с изменением правил высылки на родину мигрантов, не имеющих права на пребывание в ЕС.
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Иммиграция в Польшу стала важной темой многих украинцев, особенно в связи с событиями последних лет. Переезд в другую страну открывает новые возможности, но также ставит перед иммигрантами ряд вызовов, включая понимание своих прав и обязанностей. Об этом пишет inpoland.net.pl.
Что же нужно знать о правах иммигрантов в Польше:
  1. Украинцы, у которых есть соответствующие разрешения, имеют право работать в Польше. Это право касается как сезонных работников, так и те, у кого трудовая виза.
  2. Иммигранты в Польше имеют право на доступ к социальным выплатам: пособие на детей, медицинское обслуживание и другие льготы. Однако для этого необходимо соблюдать определенные условия и иметь документы, подтверждающие статус резидента.
  3. Иммигранты, в том числе их дети, имеют право на образование. Дети могут посещать государственные школы, где обучение обычно бесплатно. Для взрослых есть курсы языка и профессиональной подготовки.
  4. Иммигранты могут обращаться за юридической помощью в случаях, когда их права нарушаются.
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Обязанности иммигрантов

  1. Иммигранты обязаны соблюдать польское законодательство, в частности правила трудовой деятельности, налогов и социальных выплат. Нарушение законов может привести к штрафам или даже к депортации.
  2. Все иностранцы, которые находятся в Польше более 3 месяцев, должны зарегистрировать место жительства в местных органах власти.
  3. Перед началом работы или учебы важно получить все необходимые визы и разрешения.
  4. Все работники, в том числе иностранцы, обязаны платить налоги на доходы.
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Напоминаем, что знание своих прав и обязанностей критически важно для успешной адаптации украинцев в Польше. Это позволяет не только избежать проблем с легальным статусом, но и максимально использовать возможности, предлагаемые страной. Украинцам, которые планируют иммигрировать в Польшу, следует обращать внимание на законодательные изменения и консультироваться со специалистами в сфере иммиграции, чтобы обеспечить себе и своей семье безопасную и стабильную жизнь.
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Справка Finance.ua:

  • Ранее мы писали о том, что в Польше готовятся изменения для иностранцев: работать и учиться станет труднее. Новый нормативный акт должен внести изменения в систему оформления национальной визы с целью обучения (первой, второй или долгосрочной магистратуры), с пометкой «студент», и системы выдачи вида на временное жительство с целью обучения (первый цикл, второй цикл или длительный цикл обучения магистратуры).
  • Как украинцам зарегистрироваться на бирже труда в Польше. Вы можете подаваться на вакансии, доступные только для людей, зарегистрированных в качестве безработных, а также консультироваться по вопросу своей карьеры. Также у вас будет возможность получать грант, покрывающий стоимость обучения будущей профессии и бесплатно учиться на профессиональных курсах (если работодатель напишет заявление и курсы помогут получить конкретную должность).
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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