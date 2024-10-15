ЄС готує новий закон для регулювання міграції — Finance.ua

ЄС готує новий закон для регулювання міграції Сьогодні 19:30 — Світ

ЄС готує новий закон для регулювання міграції

Єврокомісія готує законопроект, пов’язаний із зміною правил відсилання на батьківщину мігрантів, які не мають права на перебування в ЄС.

Це випливає із листа голови Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн на адресу держав-членів блоку, оприлюдненого ввечері у понеділок, 14 жовтня, пише DW.

Очікується, що законопроект міститиме «чіткі зобов’язання щодо співпраці щодо відісланих осіб» і має «ефективно впорядкувати процес» відправлення нелегалів на батьківщину, ідеться у листі фон дер Ляєн.

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За словами голови Єврокомісії, ЄС «потрібні нові правові межі», щоб підвищити ефективність своїх дій. Країни мають створити «рівень гармонізації та довіри», щоб кожна держава — член ЄС визнавала рішення іншої". Це дозволить гарантувати, що «мігранти, щодо яких в одній країні було ухвалено рішення про повернення їх на батьківщину, не зможуть скористатися шпаринами в системі, щоб уникнути депортації, перебуваючи в іншій країні ЄС», підкреслює голова Єврокомісії.

На початку 2024 року після тривалих дискусій країни ЄС домовилися про реформу Загальноєвропейської системи надання притулку (Common European Asylum System — CEAS), створену у 2019 році. Окрім іншого, вона передбачає посилення правил депортації мігрантів, які не мають права на перебування в ЄС.

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Серед іншого реформа дає можливість оперативного розгляду прохання про притулок уже на зовнішньому кордоні ЄС. Деякі спостерігачі критикують нові норми, які мають набути чинності з 2026 року як такі, що нехтують правами людини.

Тим часом Нідерланди та Угорщина заявили про небажання дотримуватись загальних для ЄС правил. 11 жовтня прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск також заявив, що Варшава хотіла б відмовитися від виконання деяких положень закону ЄС щодо надання притулку. За його словами, росія та білорусь навмисно направляють до кордонів його країни нелегальних мігрантів, щоби дестабілізувати ситуацію в ЄС. «Те, яким чином використовують це право на здобуття притулку, суперечить самій суті права на здобуття притулку», — наголосив Туск.

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У Брюсселі підтримали Польщу в тому, що стосується звинувачень, які вона висуває рф та білорусі. Однак, як зазначила одна з представниць Єврокомісії 14 жовтня, Польща, будучи членом ЄС, має забезпечити мігрантам можливість вимагати притулку.

Польща та Чехія мають намір винести питання щодо регулювання міграції на порядок денний засідання Ради ЄС наприкінці поточного тижня. Обидві країни домагаються посилення правил надання притулку та можливості відмови нелегалам вже на зовнішніх кордонах ЄС. Водночас, Варшава і Прага закликають до скасування прикордонного контролю на внутрішніх кордонах ЄС, пише видання.

УНН За матеріалами:

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