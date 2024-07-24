Польша сократила поток мигрантов из беларуси угрозами закрыть китайский экспорт, — Bloomberg — Finance.ua
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Польша сократила поток мигрантов из беларуси угрозами закрыть китайский экспорт, — Bloomberg

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Польша пригрозила перекрыть ключевой железнодорожный маршрут экспорта китайских товаров в Евросоюз в рамках дипломатической стратегии, направленной на разрешение миграционного кризиса на своей восточной границе.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.
Президент Анджей Дуда использовал свой государственный визит в Пекин в конце июня, чтобы увязать вопросы миграции и грузового транзита через белорусскую границу, по словам источников, проинформированных о переговорах. Количество незаконных пересечений границы из беларуси в Польшу с тех пор значительно сократилось.
Александр Лукашенко последние три года пытался вызвать чрезвычайную миграционную ситуацию на 400-километровой границе с Польшей. Напряженность обострилась в мае, когда польский пограничник подвергся нападению и был убит мигрантом, после чего правительство в Варшаве пообещало потратить около 2,5 млрд долларов на укрепление этой территории.
Лукашенко также нашел дипломатическую точку давления. Поскольку вторжение россии в Украину перекрыло торговые пути, беларусь стала единственным железнодорожным звеном для китайских товаров, направляющихся в ЕС, объем контейнеров увеличился на 89% в первом квартале 2024 года.
Лукашенко был доволен ростом объемов китайского железнодорожного транзита, стремясь компенсировать почти полную зависимость беларуси от россии что касается дешевых энергоносителей и кредитов.
По возвращении Дуды из Пекина 2 июля Польша дала понять, что фактически закроет железнодорожный транзит через контрольно-пропускной пункт Малашевиче на границе с беларусью на 33 часа, замедлив таможенные проверки.
Использование Польшей транзита грузов в переговорах с Китаем может стать фактором снижения количества пересечений границы после визита Дуды, сказал Bloomberg министр иностранных дел Радослав Сикорский. «Мы все еще очень рассержены убийством нашего солдата на границе», — сказал он.

Использование Китая

Попытки прорвать границу Польши то усиливались, то ослабевали в последние годы, но стали резко расти на неделе перед выборами в Европейский парламент в июне. Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что мигранты в основном из Йемена, Сомали, Афганистана, Сирии и Ирана, и обвинил беларусь и россию в превращении миграции в оружие.
Поездка польского президента в Китай привлекла внимание Лукашенко. В своем выступлении 2 июля он заявил, что Дуда «попросил Си Цзиньпина повлиять на Лукашенко и Путина, чтобы они прекратили миграцию».
Министерство иностранных дел Китая в ответе на вопрос Bloomberg News от 11 июля заявило, что Пекин «надеется, что заинтересованные стороны смогут должным образом разрешить разногласия путем диалога» и «обеспечить безопасность и бесперебойность международных логистических каналов».
Незаконное пересечение границы из беларуси сократилось на 70% с начала июня, заявил министр внутренних дел Томаш Семоняк. Более ста таких случаев было зарегистрировано польскими пограничниками 27 июня, в последний день государственного визита Дуды.
Конрад Поплавский из Центра восточных исследований, аналитического центра со штаб-квартирой в Варшаве, считает, что даже если лишь незначительная часть китайского экспорта в ЕС идет через беларусь, кризис судоходства на Красном море и его последствия для морской торговли означают, что евразийское железнодорожное сообщение переживает период возрождения.
По материалам:
РБК-Україна
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