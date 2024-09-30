Польша готовится ограничить прием иностранцев в университетах — Finance.ua

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Польша готовится ограничить прием иностранцев в университетах

Личные финансы
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Польша готовится ограничить прием иностранцев в университетах
Польша готовится ограничить прием иностранцев в университетах
Министерство образования Польши рассматривает новые ограничения по приему иностранных студентов в университеты.
Об этом пишет inpoland.net.pl.

Что планируют изменить

  • Одним из главных пунктов является введение лимита на количество иностранных студентов в вузах. В частности, отдельные университеты смогут принимать до 50% иностранных студентов, что ограничивает возможности международного образования и расширения культурного обмена.
  • Еще одно важное нововведение состоит в том, что иностранцы смогут получать образование только в академических университетах. Это означает, что профессионально-технические училища (ПТУ) больше не будут иметь права принимать студентов из-за границы, за исключением тех, кто участвует в программах обмена, таких как Erasmus. Такое решение может повлиять на тех, кто стремится получить практическое образование или технические навыки в Польше.

Зачем это

Основная причина этих изменений — подозрение, что некоторые иностранцы использовали польские университеты для получения виз на незаконных основаниях. Министерство проводит расследование участия отдельных учебных заведений в этой схеме. Причастны ли некоторые университеты к таким незаконным действиям, пока остается открытым вопросом.
Министерство также отмечает, что усиление контроля за выдачей студенческих виз является необходимым шагом для предотвращения возможных злоупотреблений в будущем. Ожидается, что новые правила будут способствовать более прозрачной системе приема иностранных студентов, а также повышению качества образования в Польше. Это, по словам представителей правительства, позволит сосредоточиться на привлечении действительно мотивированных и квалифицированных студентов из-за границы.
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Несмотря на это, такие изменения уже вызвали беспокойство среди академического сообщества и потенциальных студентов. Некоторые университеты могут потерять значительную часть дохода от обучения иностранцев, а многие молодые люди, стремящиеся получить образование в Польше, могут столкнуться с ограниченными возможностями. Однако министерство настаивает на том, что такие меры необходимы для обеспечения безопасности и предотвращения злоупотреблений в системе образования.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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