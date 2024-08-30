Будет ли Польша возвращать мужчин в Украину: условия — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Будет ли Польша возвращать мужчин в Украину: условия

Личные финансы
72
Будет ли Польша возвращать мужчин в Украину: условия
Будет ли Польша возвращать мужчин в Украину: условия
Польша готова помочь вернуть в Украину военнообязанных мужчин, которые хотят вернуться добровольно.
Об этом сообщает inpoland.net.pl.
Читайте также
Польша выразила готовность содействовать возвращению в Украину военнообязанных мужчин, которые находятся на ее территории, но только при условии, что они сами выразят желание вернуться.
Об этом сообщил официальный представитель польского правительства на пресс-конференции, отметив, что Польша уважительно относится к суверенитету Украины и понимает важность пополнения рядов украинских вооруженных сил в этот сложный период.
Читайте также

Что говорит правительство Польши

Польское правительство подчеркивает, что не будет принудительно возвращать украинских граждан, поскольку уважает их право на выбор. Тем не менее для тех, кто решил вернуться, Польша готова предоставить все необходимые условия для безопасного и организованного пересечения границы.
Кроме того, Польша сотрудничает с украинскими дипломатическими учреждениями на своей территории, чтобы обеспечить надлежащую координацию и поддержку тем, кто принял решение вернуться в Украину для исполнения своей воинской обязанности.
Читайте также

Справка Finance.ua:

  • Польша будет выдавать беженцам из Украины трехлетние виды на жительство. Граждане Украины, спасающиеся в Польше от войны, смогут претендовать на получение специального вида на жительство на три года с 2025 года. Сообщение об этом появилось на официальном правительственном портале Польши gov.pl.
  • В настоящее время украинцы, приехавшие в Польшу в связи с военными действиями в Украине, получают специальный статус UKR, позволяющий им легально находиться на территории государства и пользоваться льготами.
  • Получить вид на жительство на 3 года можно будет лицам, которые отвечают следующим условиям:
  • на 4 марта 2024 г. имели статус UKR;
  • на день подачи заявления на карту побыта имеют статус UKR;
  • имели непрерывный статус UKR в течение не менее 365 дней.

Медицинское (туристическое) страхование за границу

По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2024. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.