Будет ли Польша возвращать мужчин в Украину: условия — Finance.ua

Будет ли Польша возвращать мужчин в Украину: условия Сегодня 12:24 — Личные финансы

Будет ли Польша возвращать мужчин в Украину: условия

Польша готова помочь вернуть в Украину военнообязанных мужчин, которые хотят вернуться добровольно.

Об этом сообщает inpoland.net.pl

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Польша выразила готовность содействовать возвращению в Украину военнообязанных мужчин, которые находятся на ее территории, но только при условии, что они сами выразят желание вернуться.

Об этом сообщил официальный представитель польского правительства на пресс-конференции, отметив, что Польша уважительно относится к суверенитету Украины и понимает важность пополнения рядов украинских вооруженных сил в этот сложный период.

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Что говорит правительство Польши

Польское правительство подчеркивает, что не будет принудительно возвращать украинских граждан, поскольку уважает их право на выбор. Тем не менее для тех, кто решил вернуться, Польша готова предоставить все необходимые условия для безопасного и организованного пересечения границы.

Кроме того, Польша сотрудничает с украинскими дипломатическими учреждениями на своей территории, чтобы обеспечить надлежащую координацию и поддержку тем, кто принял решение вернуться в Украину для исполнения своей воинской обязанности.

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Справка Finance.ua:

Польша будет выдавать беженцам из Украины трехлетние виды на жительство. Граждане Украины, спасающиеся в Польше от войны, смогут претендовать на получение специального вида на жительство на три года с 2025 года. Сообщение об этом появилось на официальном правительственном портале Польши gov.pl.

В настоящее время украинцы, приехавшие в Польшу в связи с военными действиями в Украине, получают специальный статус UKR, позволяющий им легально находиться на территории государства и пользоваться льготами.

Получить вид на жительство на 3 года можно будет лицам, которые отвечают следующим условиям:

на 4 марта 2024 г. имели статус UKR;

на день подачи заявления на карту побыта имеют статус UKR;

имели непрерывный статус UKR в течение не менее 365 дней.

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