Последствия роста инфляции для экономики и населения — Finance.ua

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Последствия роста инфляции для экономики и населения

Личные финансы
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Последствия роста инфляции для экономики и населения
Последствия роста инфляции для экономики и населения
25 апреля 2024 года правление Национального банка проголосовало за снижение учетной ставки на 1% - до 13,5% годовых. Одной из причин такого решения стал тот факт, что потребительская инфляция в марте замедлилась и стала ниже, чем НБУ прогнозировал ранее.
Об этом говорится в статье Finance.ua Рост инфляции в Украине: как это отразится на экономике и населении.
НБУ прогнозирует умеренное усиление инфляционного давления в этом году. Прогноз инфляции к концу 2024 года составляет 8,2% (снижен с 8,6%. — Ред.).
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Рост инфляции оказывает существенное влияние на состояние украинской экономики и уровень жизни населения:
1) Утрата покупательной способности. По мере роста инфляции деньги теряют свою покупательную способность. Это значит, что людям нужно больше денег на покупку товаров и услуг, что приводит к снижению уровня жизни населения. Особенно самых бедных его слоев. Малообеспеченным и пенсионерам приходится выбирать: купить продукты или заплатить за коммунальные услуги.
Для бизнеса это означает утрату определенного количества платежеспособных клиентов, что приводит к потерям. Государство в результате также недополучает в виде налогов.
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2) Обесценивание сбережений. Рост цен приводит к тому, что на ту же сумму сбережений можно будет купить гораздо меньше, чем раньше. Даже с учетом процентов, начисленных банками.
При резком росте курса доллара происходит также валютное обесценивание гривневых сбережений, что чревато потерей доверия к национальной валюте и хранению денег в банках в частности.
Люди начинают выносить деньги из банков, переводить их в валюту, что приводит к очередному витку роста курса и еще большему падению национальной валюты.
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Для банков «вынос» денег клиентами может обернуться банкротством, которое мы наблюдали в 2014—2016 годах.
3) Обесценивание зарплат. При высокой инфляции повышение зарплат не успевает за ростом цен. Происходит обесценивание зарплат, недовольные работники уходят с предприятия в поисках лучших вариантов. Страдают и они, и их работодатели, также вынужденные постоянно повышать зарплаты, что отразится на себестоимости производимых товаров и услуг.
4) Изменение модели поведения. Люди начинают тратить больше в ожидании дальнейшего роста цен, что может привести к дефициту товаров и услуг и вызвать еще один виток инфляции.

Справка Finance.ua:

  • По данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в апреле 2024 года остался на уровне 3,2%. Это минимальное значение годовой инфляции с октября 2020 г. (2,6%);
  • инфляция в начале года снижалась быстрее, чем прогнозировал НБУ. В частности, в марте рост потребительских цен замедлился до 3,2% в годовом исчислении. В апреле инфляция сохранилась на том же уровне. Следовательно, несмотря на войну, инфляция остается достаточно низкой;
  • инвестиционная группа ICU ухудшила прогноз роста экономики Украины на 2024 год — с 5% до 4,1% из-за российских атак на инфраструктуру, но в то же время улучшила прогноз инфляции с 10,1% до 6,4%.
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Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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