В апреле фундаментальное инфляционное давление незначительно усилилось, — НБУ — Finance.ua
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В апреле фундаментальное инфляционное давление незначительно усилилось, — НБУ

Казна и Политика
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В апреле фундаментальное инфляционное давление незначительно усилилось, — НБУ
В апреле фундаментальное инфляционное давление незначительно усилилось, — НБУ
Фактические темпы роста цен были несколько ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованной в Инфляционном отчете за апрель 2024 года (3,6% г/г).
Об этом говорится в сообщении НБУ.
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Отклонения от прогноза и далее обеспечивала динамика мало прогнозируемых факторов временного характера, прежде всего более стремительное падение цен на сырые продукты питания.
Это связано как с эффектами теплой погоды в этом году и меньшим давлением на расходы бизнеса из-за удешевления сырья под влиянием значительных прошлогодних урожаев, так и с переориентацией производителей на внутренний рынок из-за блокады западных границ.
Однако фундаментальное инфляционное давление, на которое оказывает наибольшее влияние монетарная политика, сохранялось.
Базовая инфляция в апреле возросла до 4,4% г/г, что в целом соответствовало прогнозу НБУ.
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С одной стороны, вторичные эффекты удешевления сырых продовольственных товаров и улучшения инфляционных ожиданий сдерживали фундаментальное инфляционное давление.
С другой стороны, увеличение расходов бизнеса на оплату труда и удорожание импорта из-за блокады западных границ оказывали давление на потребительские цены в сторону повышения.
В апреле снижение инфляции в годовом исчислении приостановилось, а фундаментальное инфляционное давление — ожидаемо незначительно усилилось.
Национальный банк прогнозирует, что рост потребительских цен умеренно ускорится в ближайшие месяцы из-за исчерпания эффектов больших урожаев предыдущего года и теплой погоды в текущем году, увеличения расходов бизнеса на оплату труда и роста административной составляющей инфляции.
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В то же время инфляцию будут сдерживать снижение внешнего ценового давления и меры монетарной политики, в том числе по поддержанию контролируемой ситуации на валютном рынке и защите сбережений населения от инфляционного обесценения.
Монетарная политика и дальше будет направляться на сохранение инфляции на умеренном уровне этого года и возвращение ее в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в течение последующих лет.

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По материалам:
Українські Новини
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