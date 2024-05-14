В апреле фундаментальное инфляционное давление незначительно усилилось, — НБУ Сегодня 14:00 — Казна и Политика

В апреле фундаментальное инфляционное давление незначительно усилилось, — НБУ

Фактические темпы роста цен были несколько ниже траектории прогноза Национального банка, опубликованной в Инфляционном отчете за апрель 2024 года (3,6% г/г).

Об этом говорится в сообщении НБУ.

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Отклонения от прогноза и далее обеспечивала динамика мало прогнозируемых факторов временного характера, прежде всего более стремительное падение цен на сырые продукты питания.

Это связано как с эффектами теплой погоды в этом году и меньшим давлением на расходы бизнеса из-за удешевления сырья под влиянием значительных прошлогодних урожаев, так и с переориентацией производителей на внутренний рынок из-за блокады западных границ.

Однако фундаментальное инфляционное давление, на которое оказывает наибольшее влияние монетарная политика, сохранялось.

Базовая инфляция в апреле возросла до 4,4% г/г, что в целом соответствовало прогнозу НБУ.

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С одной стороны, вторичные эффекты удешевления сырых продовольственных товаров и улучшения инфляционных ожиданий сдерживали фундаментальное инфляционное давление.

С другой стороны, увеличение расходов бизнеса на оплату труда и удорожание импорта из-за блокады западных границ оказывали давление на потребительские цены в сторону повышения.

В апреле снижение инфляции в годовом исчислении приостановилось, а фундаментальное инфляционное давление — ожидаемо незначительно усилилось.

Национальный банк прогнозирует, что рост потребительских цен умеренно ускорится в ближайшие месяцы из-за исчерпания эффектов больших урожаев предыдущего года и теплой погоды в текущем году, увеличения расходов бизнеса на оплату труда и роста административной составляющей инфляции.

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В то же время инфляцию будут сдерживать снижение внешнего ценового давления и меры монетарной политики, в том числе по поддержанию контролируемой ситуации на валютном рынке и защите сбережений населения от инфляционного обесценения.

Монетарная политика и дальше будет направляться на сохранение инфляции на умеренном уровне этого года и возвращение ее в целевой диапазон 5% ± 1 п. п. в течение последующих лет.

Українські Новини По материалам:

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